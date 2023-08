Frank Cuesta: “Si a la policía le hubiera interesado, Daniel Sancho se hubiera suicidado”

La opinión pública española sigue muy pendiente de cada nuevo avance en la investigación del caso de Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho que confesó ante las autoridades tailandesashaber matado y descuartizado a Edwin Arrieta, un cirujano con el que mantenía una turbia y extraña relación.

El suceso está en boca de todos y ocupa las tertulias de las principales cadenas de televisión, y una de las voces que más atención recibe es la de Frank Cuesta. El creador de contenido ha vivido en Tailandia durante mucho tiempo y conoce el modus operandi de las autoridades, puesto que su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith, cumplió 6 años y medio de condena a prisión por estar en posesión de 0,005 gramos de cocaína.

Sobre el caso de Daniel Sancho, Cuesta avisa de que el tratamiento de la información de algunos medios españoles pueden perjudicar gravemente al supuesto asesino, que podría ser condenado a pena de muerte. “No conocen la cultura ni el país. Al chaval no le están haciendo ningún favor. Si le condenan a muerte, van a tener un problema y no se dan cuenta”, apunta en el canal de Youtube “Un tío blanco hetero” sobre algunos tertulianos.

Además, Cuesta parece confiar en la investigación que están llevando a cabo las autoridades tailandesas, cuestionadas por algunos por el alto índice de corrupción en la policía. Frank asegura que los agentes son los primeros interesados en llevar el caso por el buen camino y que, de haber querido, podrían haber terminado el proceso mucho antes y con un final trágico para Sancho y su familia. “Si hubieran tenido prisa por resolverlo, Daniel se habría suicidado. Te lo digo así de claro. Aquí ha suicidios todos los días, gente que se cae por un balcón, se ahorca con un calcetín o se ahoga con una cuchara. Ya te digo que si a la policía le hubiera interesado, Daniel se hubiera suicidado”, recalca.

Advertencia a la familia

Además, Cuesta advierte a la familia de Daniel Sancho de que tendrá que mudarse a Tailandia para que el joven pueda sobrevivir en la cárcel. Por lo visto, allí las autoridades son más intransigentes y abocan a los reos a la máxima soledad y aislamiento. “Como te quieran joder la vida te la arruinan. A Yuyee no la dejaron abrazar a sus hijos hasta después de 9 meses. (...) Para la familia va a ser muy jodido. Aquí no hay vis a vis, que se olviden de tocarle. Que se les meta en la cabeza a los abogados españoles que aquí el caso lo va a llevar un tailandés. Están jugando con los años de vida de este chico”, comenta.