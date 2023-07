Tamara Falcó e Iñigo Onieva reciben clases de baile para su boda

Durante estos días se ha hablado sobre el vestido que llevará la marquesa para su gran día -diseño del director creativo de Carolina Herrera-, del lugar elegido para el enlace, del menú del chef estrella Michelín Eneko Atxa, además de todos los imprevistos que han vivido los novios en estos días. Ahora, a cinco días del enlace, Tamara Falcó e Iñigo Onieva quieren sorprender con un primer baile que impacte a sus invitados.

La pareja ha sido vista en una conocida academias de baile de la capital, según fuentes de Europa Press. Y es que el primer baile es uno de los momentos más señalados de cualquier pareja. Por este motivo no han querido dejar nada al azar y se han puesto en manos de la exdirectora de 'Fama' Lola González. Los fututos marido y mujer llevan una semana trabajando la coreografía y, si es cierto que no quieren soltar prenda, no hay duda que causará sensación entre sus invitados.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva posan en el photocall de la firma Pedro del Hierro Europa Press

Tamara Falcó, sonriente pero sin relevar ningún detalle sobre el primer baile, no ha podido reprimir una risa cuando le han preguntado sobre quién bailaba mejor ¿Iñigo o ella? A pesar de los obstáculos que han tenido que superar, la pareja está feliz y ansiosa por contraer nupcias este sábado 8 de julio.