Sophie et Voilà rompe su contrato con Tamara Falcó y no hará su vestido de novia

Malas noticias para Tamara Falcó. Cuando apenas quedan dos meses para que se celebre su boda con Íñigo Onieva, la firma con la que trabajaba desde hacía tiempo para hacer su vestido de novia ha decidido romper su contrato y continuar con la confección de la pieza debido a “las exigencias” de la marquesa de Griñon, que no irían en consonancia con el código ético de la casa vasca, Sophie et Voilà.

“Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”, comienza diciendo el comunicado con el Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de la firma, anuncian el cese de su relación laboral con Tamara Falcó. “Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma”, añaden.

Aunque desde el estudio entienden que todas las novias buscan inspiración en otros diseños, lamentan que Tamara Falcó ha sobrepasado ciertos límites y recalcan la importancia de adecuarse siempre al estilo de la marca elegida.

Saioa Goitia y Sofía Arribas, de Sophie et Voilà Sophie et Voilà

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con el equipo jurídico de la casa, que aclara que “no ha habido un momento concreto que haya llevado a tomar la decisión. Ha sido la evolución del proyecto lo que ha marcado que no se puede continuar”. Del mismo modo, prefieren no confirmar si Tamara Falcó estaba al tanto y de acuerdo con el comunicado que se ha emitido.

Se trata de una decisión que se tomó hace algunas semanas, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha dado a conocer a los medios de comunicación.

De momento, la marquesa de Griñón no se ha pronunciado y se desconoce cuál será su plan B con tan poco tiempo de margen. En su día se barajó la opción de que su íntimo amigo Juan Avellaneda tomara las riendas del diseño del vestido, y ahora podría recurrir a él para salvar el atuendo del día más importante de su vida.