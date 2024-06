Tana Rivera se enfurece con la prensa y desmiente los rumores de crisis con Manuel Vega

Hace varios días que circulan rumores de crisis entre Tana Rivera y Manuel Vega. Estos, comenzaron a cobrar más fuerza después de que la nieta de Carmina Ordóñez asistiese sola a la boda de la hermana de Lourdes Montes con Mateo Ibáñez, el viernes pasado en el puerto de Santa María (Cádiz).

La ausencia de Vega llamó la atención, especialmente porque hace unas semanas, Tana también acudió sola al enlace de unos amigos también sin el empresario y el programa 'Socialité' afirmaba que mientras ella está en Madrid a él se le habría visto de fiesta por Sevilla en varias ocasiones.

Tana Rivera y Manuel Vega, dos años de una relación alejada de los focos Europa Press

Narcís Rebollo, también fue cuestionado acerca de esta presunta crisis en la celebración del 248º aniversario de la Independencia de Estados Unidos. No obstante, el marido de Eugenia Martínez de Irujo, que en esta ocasión no le acompañó a la fiesta, prefirió guardar silencio al respecto.

Sin embargo, Rivera ha vuelto a ser indagada por la prensa y ha desmentido los rumores, expresando también su hastío: "Es que es un rollo, de verdad. No tenéis nada que sacar y me metéis a mí, que no tengo nada que ver" ha asegurado, dejando entrever que sigue tan feliz como el primer día junto al sevillano.

¿Quién es Manuel Vega?

Tana Rivera y Manuel Vega han optado por llevar una relación discreta a lo largo de estos dos años. Vega, es hijo del industrial Juan José Vega y la sevillana Pilar Vargas, quien ostenta la distinción de ser la primera mujer en España en conseguir el título de entrenadora de fútbol. Su actividad está enfocada al mundo empresarial y regenta Antique Theatro, la famosa discoteca de la capital andaluza, junto a sus hermanos y otros socios.

Esta sociedad también organiza grandes eventos y cuenta con el local de flamenco La Piconera, y el restaurante Mariatrifulca, en el puente de Triana. Además, el novio de Tana ha abierto otros dos restaurantes.