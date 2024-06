Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo derrocharon complicidad en el concierto de Pablo López en el marco del 'Universal Music Festival', en el que la hija de la recordada duquesa de Alba, divertida y de lo más risueña, confesó se declaró "súper fan" de la Reina Letizia y además, aseguró que su amiga Belén Esteban comparte la misma admiración. "Me encanta. Belén es súper fan de la Reina, lo entiendo, yo también soy súper fan de los dos, los admiro muchísimo, me parecen… bueno, espectaculares" ha revelado.

Sus planes de verano y su relación con Cayetano

La aristócrata aseguró que aún no ha hecho planes para este verano

Eugenia, admitió que aún no tiene planes acerca de sus planes d verano, pero contó que "habrá de todo", aunque aseguró su temor hacia los paparazzis. "No piso la playa porque me da mucha pereza el tema de los paparazzi. Me suelo ir a pueblecitos, hacer más vida en casa para que no me pillen. Hago otro tipo de plan peor no soy muy de playa", reveló.

Respecto a su relación con su hermano Cayetano Martínez de Irujo-del que está distanciada desde hace una temporada- declaró que no sabe si hará algún plan veraniego con él aunque reiteró que le cae bien y le quiere "mucho".