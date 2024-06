Tana Rivera es la invitada perfecta de boda con el vestido de firma española (y de influencers) que aman las chicas más clásicas

Tenemos claro que Tana Rivera podría ser toda una influencer, pero ella no quiere y sigue teniendo su cuenta de Instagram cerrada. Y nos lo ha vuelto a dejar claro este fin de semana en una boda junto a María García de Jaime y con un vestido de su firma, Himba Collection. Tana Rivera es moda y estilo, y es toda una influencer, aún teniendo sus redes sociales cerradas, porque cada vez que sale en cualquier aparición pública, nos enamora con sus estilismos. Precisamente escoge cada atuendo con una máxima: marcas 'made in Spain'. En su recién estrenado armario de primavera hay más: estampados tendencia, colores vibrantes y vestidos superventas. Hasta el momento, todas las firmas que abarrotan el vestidor estival de Tana Rivera son de procedencia 'made in Spain' y seguimos. Coincidiendo con la reciente Semana Santa en Sevilla, sacó a pasear dos nuevos looks: un conjunto de The IQ Collection y un vestido de lino de Massimo Dutti. Y ahora lo ha hecho con este vestido de invitada de la firma de Tomás Páramo y María García de Jaime que aman las chicas más clásicas de España.

Y es que esta vez, Tana Rivera se ha convertido en la invitada perfecta de boda con este vestido de la firma Himba Collection, la marca de María García de Jaime y su marido Tomás Páramo. Se trata de un vestido midi en un precioso color fucsia estampado, confeccionado al bies, con pieza en delantero y cuello caja con tiro del mismo tejido para anudar al cuello, y con un espectacular escote en la espalda que realza aún más el bronceado envidiable que luce siempre la hija de Eugenia Martínez de Irujo. Un vestido para una boda en medio de montañas, que ella esta vez ah lucido con sandalias de tacón en colo nude, para ser mucho más formal dejando a un lado sus alpargatas o cuñas favoritas.

Vestido Owaro, de Himba Collection (249,95 euros)

Vestido midi. Himba Collection

Un diseño que describen así en la web de Himba Collection: " Vestido midi, confeccionado al bies, con pieza en delantero y cuello caja con tiro del mismo tejido para anudar al cuello. La espalda al aire realza la feminidad y la elegancia del vestido. Además, cuenta con un top interior elaborado en el mismo tejido, diseñado de manera independiente al vestido para brindar versatilidad y comodidad. Completa el look con un fajín a juego, de quita y pon, que se abrocha con unos clips. Este detalle añade un toque de sofisticación y permite ajustar el vestido a la medida deseada, realzando la silueta de quien lo lleva".