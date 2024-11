Tania Llasera se fotografía llorando para advertir sobre las redes: "Están llenas de mentiras"

Tania Llasera ha advertido del peligro y el postureo en las redes sociales. La presentadora, que cuenta con más de 800.000 seguidores en su perfil de Instagram, comparte en sus redes sociales todo aquello que le preocupa. Hoy ha querido enviar un mensaje importante sobre el uso que se hace de ellas y de cómo muchos las utilizan para vender algo muy distinto a la realidad. Las mentiras y el postureo digital ha centrado el último "aviso" de Llasera a sus fans.

Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, Llasera se ha puesto a hacer una lista para que no se le olvide nada. Pero le ha podido la emoción y de la felicidad ha pasado al llanto. Y aunque en las redes normalmente se comparten momentos bonitos, ha optado por inventarse el motivo para ilustrar la imagen. "La última foto es falsa sí, pero es para ilustrar algo muy real. Hoy me he puesto en pijama a escribir una lista de cosas antes de navidad, y me he agobiado mucho, y me han brotado las lágrimas. Lógicamente no me he fotografiado durante el bajoncito emocional. Pero después, y y con el mismo pañuelo - (¿demasiada info?)- para darle realismo, me he sacado esta gran última foto", ha comenzado diciendo a sus seguidores.

"Normalicemos que la redes están llenas de mentiras y medias verdades. Nuestros días no son tan fantásticos como nuestros árboles de navidad", ha escrito la presentadora, acompañando el post con los hashtags #masrealidadenredessociales #menosmentiras #menospostureo.