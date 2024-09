Tania Llasera recuerda su peor momento en Telecinco: "Fue desagradable..."

Tania Llasera, conocida por su papel como presentadora en Telecinco y por su activismo en la lucha contra la gordofobia, ha hablado abiertamente sobre su experiencia en la cadena y cómo percibe los cambios recientes que enfrenta el canal. En una entrevista para 'Informalia', Llasera ha compartido su visión del estado actual de Telecinco, así como el momento más complicado que vivió en su carrera televisiva.

La comunicadora, que dejó de trabajar en Mediasethace algún tiempo, ha comentado que desde su salida ha "reducido su consumo" de contenidos del canal. Según sus palabras, Telecinco atraviesa "un cambio", aunque no está segura si esto será para bien o para mal. Reconoce que, como muchas otras empresas de medios, la cadena podría estar pasando por un ciclo que la lleve eventualmente a recuperar el éxito que tuvo en el pasado. "Imagino que volverán a ser lo que fueron", expresó, sin esconder su nostalgia por los buenos momentos vividos.

Actualmente, Llasera está más enfocada en su trabajo fuera de la televisión tradicional, centrándose en su podcast y en su papel como creadora de contenido en redes sociales, donde ejerce de "opinóloga" y comparte su visión sobre temas sociales. En la entrevista con Beatriz Cortázar , también ha adelantado que le gustaría abrir un canal de comunicación dedicado a mujeres, donde se aborden temas que suelen ser pasados por alto en los medios convencionales, como la menopausia, la violencia de género o el sentimiento de culpa que experimentan muchas madres al dejar a sus hijos en guarderías.

Tania Llasera con los vaqueros de la polémica de Zara. @taniallasera

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista ha sido cuando Llasera ha recordado su peor momentoen Telecinco, un episodio que ella misma califica de "desagradable". Se remonta al año en que, mientras participaba en el programa 'Resistiré', vivió un accidente televisivo que se conoció como el "Taniagate". Durante una prueba en una piscina de barro, en la que Yola Berrocal y Kiko Hernándezle desabrocharon los corchetes del vestido, terminó quedándose sin la parte superior del bikini en plena emisión. Llasera, que tenía apenas 29 años en aquel entonces, lo recuerda como un momento de vulnerabilidad que marcó su carrera mediática. "A partir de entonces ya daba igual lo que hubiera hecho antes porque ya todo era mi teta", comentó.

Sin embargo, Llasera no guarda rencor hacia nadie más que a sí misma por el incidente. Explica que fue su propia decisión quitarse el pinganillo, lo que la dejó sin escuchar la orden de la directora de no seguir adelante con la acción. "Me pudieron las ganas de meterme en el barro y fue una falta de profesionalidad", admite, dejando claro que su implicación en su trabajo la llevó a perder el control en aquella ocasión. Hoy en día, lejos de esos momentos incómodos, Tania Llasera se ha convertido en una voz firme en la lucha por la diversidad corporal, abogando por una sociedad que acepte todo tipo de cuerpos. Su colaboración reciente con un supermercado, a través de la línea de ropa Esmara, es un ejemplo de su compromiso con esta causa.