Tensión en Emiratos: Raquel Mosquera coincide con su gran enemiga en su luna de miel

A principios del pasado mes de agosto, la portada de la revista “Diez Minutos” sorprendía a buena parte de la opinión pública anunciando la boda sorpresa de Raquel Mosquera e Isi, el hombre con el que ha compartido los últimos años de su vida y cuyo amor ha querido sellar con un sincero “sí, quiero”. Tras las nupcias, como viene siendo tradición, la feliz pareja de recién casados ha disfrutado de una exótica luna de miel por los Emiratos Árabes, y a juzgar por sus publicaciones en sus redes sociales, está siendo un viaje de ensueño.

“Por Abu Dabi, haciendo turismo. ¿Qué es la vida? Para mí, la vida es hermosa, porque a pesar de las lágrimas, los momentos menos buenos y las decepciones, siempre te da la oportunidad de empezar de nuevo. Como he hecho y hago yo, a lo largo de mi vida. Si me caigo, me levanto, y con más fuerza todavía. Siempre con ilusión, siendo muy luchadora, optimista y haciendo todo con mucho amor. Muchos besotes para todos. Para septiembre, después de las vacaciones, a seguir luchando, trabajando y de vuelta al cole”, dice Mosquera junto a unas imágenes de su viaje a Emiratos Árabes.

Un buen humor que se le podría quitar de un plumazo si se encontrara en Abu Dabi con una de sus enemigas, Sofía Suescun. Las dos coincidieron en “Supervivientes” en el año 2018 y entablaron una bonita amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido distanciado y la de Pamplona llegó a ser muy crítica con la peluquera cuando repitió el año pasado su pasado su paso por Honduras. “Teníamos un concepto de Raquel Mosquera que no es el mismo y la vamos a ver con otros ojos. No sé para qué va en realidad…”, comentó ante las cámaras de “Bekia”.

Su enfrentamiento viene del apoyo que Sofía Suescun siempre ha mostrado a Rocío Carrasco, enemiga de Raquel Mosquera. La influencer eligió bando y no fue el de su compañera de concurso, y desde entonces su relación se ha ido marchitando. De hecho, ni siquiera se siguen en sus respectivas redes sociales.

Una tensión que podría terminar estallando en Abu Dabi, donde también se encuentra Sofía Suescun de viaje junto a su pareja, Kiko Jimenez. Su encuentro no parece nada descabellado, teniendo en cuenta que pese a los rascacielos y lo imponente que parece en las imágenes, Abu Dabi no es una ciudad muy grande. Ni siquiera llega al millón de habitantes y su superficie total es de unos 972 kilómetros cuadrados, un poco más grande que Murcia, que cuenta con 881 kilómetros cuadrados.

Además, el encuentro podría estar asegurado si también se tiene en cuenta que las dos parejas se mueven estos días por los mismos lugares, zonas de interés turístico, monumentos y sitios de interés que podrían convertirse en el escenario de un encontronazo entre Suescun y Mosquera.