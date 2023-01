Raquel Mosquera anuncia que se casa con Isi

Raquel Mosquera, de 53 años, y viuda de Pedro Carrasco, ha anunciado que se casa con Isi, con quien fue madre de Romero, hace siete años. Ha sido la propia peluquera la que lo ha hecho público en sus redes sociales.

La madrileña ha retransmitido su romántica pedida de mano en la que tuvieron especial protagonismo sus hijos, Romeo y Raquel Anikpe. “Hola mis amores y mis corazones, grabo este vídeo aquí sentadita porque mis hijos me han dicho que tengo que felicitar...”, comenzaba la peluquera.

Cuando ya estaba preparada para dar su mensaje navideño, su futuro esposo, isi, irrumpió en la escena para para arrodillarse y pedirle matrimonio. Y lo hizo con una bonita declaración de amor que culmina ocho años de relación.

“A ver cariño, por favor, quiero decirte que soy muy feliz contigo y lo único que nos queda es casarnos, buscar fecha para casarnos. Si me aceptas este anillo para que ninguna persona se acerque más ya...”, le confesó el nigeriano.

Raquel Mosquera, muy emocionada y nerviosa, dijo que sí. “Claro que sí que acepto. En el año 2023, si Dios quiere, lo haremos. Y esta vez va la vencida. Te amo”, contestó ella.

Se trata de la tercera boda de Raquel que ya dio el “Sí, quiero” al boxeador Pedro Carrasco, en 1996; su fallecimiento puso fin a la relación, dejando a Mosquera un gran dolor. Tres años más tarde se enamoró de Tony Anikpe, padre de su hija Raquel, y con quien estuvo hasta 2007, año en el que firmaron el divorcio.

Más tarde comenzó su relación con Isi, el que ahora ya es oficialmente su futuro esposo y padre de su hjo Romeo.

La noticia llega con polémica, ya que según ha confirmado María Jesús a “Sálvame” se ha enterado de la boda de su hermana por las redes sociales. Algo no del todo descabellado teniendo en cuenta que la relación entre Raquel y María Jesús es nula. “Tampoco me influye mucho, me he enterado por las redes sociales. Es su vida, ella sabrá lo que hace. No sé si me invitará porque no tenemos ahora mismo relación”, confesaba María Jesús, asegurando que cree que Isi es “muy majo”.