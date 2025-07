Terelu Campos aclara si se irá de vacaciones con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "La vida no siempre te pone las cosas fáciles"

Terelu Campos ya se encuentra en España después de haber disfrutado de unas mini vacaciones en República Dominicana junto a un grupo de amigos. La televisiva ponía rumbo al Caribe mientras su hija, Alejandra Rubio, viajaba hasta Ibiza junto a Carlo Costanzia, su hijo y Mar Flores.

Recién aterrizada en Madrid, la hermana de Carmen Borrego ha hecho frente a las últimas informaciones sobre el clan Campos. En los próximos días, Terelu Campos se incorporará al programa "Fiesta" como presentadora.

Terelu Campos habla alto y claro

Muy tajante, la madre de Alejandra Rubio ha desmentido que haya viajado a República Dominicana para "vengarse" de su hermana por su última exclusiva en "Lecturas" en bañador. "O sea que, la cabeza, vamos, me va a estallar. De verdad que no he hecho ningún posado. Que lo voy a hacer, pero que no lo he hecho. Me he ido de vacaciones", ha declarado Terelu, reconociendo que ha descansado "poquito", pero que le apetecía desconectar con sus amigos. "Nada más han sido cuatro miserables días. Ojalá hubiera podido ser una semana completa", ha añadido.

Terelu Campos revela si pasará sus vacaciones con Alejandra, Carlo y su nieto como Mar Flores Europa Press

Ahora que comienza una nueva etapa como presentadora de las tardes de los findes de Telecinco, ha reconocido que no sabe si podrá irse de vacaciones con Alejandra, Carlo y su nieto al igual que ha hecho Mar Flores, aunque ganas no le faltan. "Imagino que podré, claro. Lo voy a intentar, cariño. Lo voy a intentar, pero la vida no siempre te pone las cosas fáciles", ha revelado Terelu. Aún así, no ha querido pronunciarse sobre la escapada de su hija con la modelo ni decir nada sobre el comunicado de la madre de Carlo pidiendo privacidad para su nieto. "Es que no pienso decir ni una palabra, vamos", ha sentenciado la hermana de Carmen Borrego.

Feliz con su nueva etapa

Terelu Campos ha confesado que está "muy contenta" por esta nueva oportunidad como presentadora en Telecinco. "Mucho trabajo este verano, sí, hija sí, pero bueno, ya sabéis cómo es nuestro trabajo que o no tenemos nada, o no viene todo a la vez. Es un año a lo mejor de recogida, ¿no? De haber sembrado", ha declarado sobre el asunto.