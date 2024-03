Terelu Campos no confía en las posibilidades de su hermana Carmen para ganar 'Supervivientes'

Aunque la califica de “muy valiente”, Terelu Campos confía muy poco en las posibilidades de su hermana Carmen Borrego para ganar el premio final de “Supervivientes”. Es más, confiesa que “al enterarme de que se iba a la isla pensé que no aguantaría ni una semana en el reality. Y dudaba de que fuera a tirarse del helicóptero”. Casi acierta, porque Carmen Borrego ha estado a punto de abandonar el programa en más de una ocasión en estas primeras semanas de concurso.



Terelu, no obstante, se extraña de la actitud de su hermana al no querer intervenir en algunas de las pruebas. Considera que si se ha comprometido a participar en un reality tan extremo debe asumir las consecuencias. Una fuente del equipo de “Supervivientes” nos revela que “en el programa están muy hartos de las exigencias de Carmen, si no se siente capaz de hacer las pruebas que lo hubiera pensado antes de aceptar la oferta para intervenir en el reality. Su actitud nos molesta a nosotros, pero también a algunos de sus compañeros en la isla. Es una mujer prepotente que no se corta a la hora de lanzar insultos cuando le apetece".

Carmen Borrego Supervivientes



Esas salidas de tono podrían formar parte de una estrategia para generar audiencia y librarse de las nominaciones. La cuestión es que su debilidad aparente para acometer determinados ejercicios ya empieza a cansar a los que sí que asumen responsabilidades y se prestan a todos los retos que les piden en la isla.