El decepcionado mensaje de Pipi Estrada contra Manolo Lama y Paco González

Pipi Estrada es unas de las voces y caras más reconocibles del deporte y de la crónica rosa de nuestro país. El ya veterano periodista deportiva, ahora de vuelta en El Chiringuito de Josep Pedrerol, ha sabido ser un gran reportero deportivo y también protagonista de la prensa rosa durante algun tiempo por su relación con Terelu Campos, una de las hijas de María Teresa Campos. Pipi Estrada ha vivido muchísimas batallas deportivas, ha manejado información y se ha convertido en una de las caras populares de la televisión.

Más Noticias

En una entrevista en El Mundo ha repasado parte de su vida profesional y ha contado también cómo era su relación con Manolo Lama. "Mi relación con Manolo durante muchos años fue de hermandad. Íbamos a las batallas en contra, pero nos respetábamos, nos admirábamos y nos queríamos. Durante muchos años después seguimos compartiendo miles de kilómetros, de partidos y de charlas, vivimos muchas cosas juntos y con mucha intensidad, pero con el tiempo se enfrió la relación y en estos momentos nos vemos de pascuas a Ramos y ya la relación está mucho más fría. Deseo lo mejor a Manolo y a todos los que están en las distintas emisoras, pero ya no escucho la radio, no me aportan nada", ha asegurado acerca de su amistad con el periodista de la Cope.

Después reconoce que ni Lama ni Paco González actuaron como él esperaba. "Me he llevado chascos muy grandes con personas que pensaba que me iban a ayudar en un momento en que lo necesitaba y no lo hicieron. Es el caso de Paco González y Manolo Lama, con los que he tenido una relación de amistad verdadera durante muchos años. Les pedí ayuda y no sólo no me echaron una mano, sino que tampoco tuvieron el detalle de mandarme un mensaje diciendo: "Mira, pichón, no hemos podido hacerlo". Aunque fuera mentira y ni lo hayas intentado, pero al menos engáñame y manda ese mensaje cálido que yo esperaba de gente con la que he tenido una relación estupenda. Ahí me siento un poco decepcionado, pero en la vida cada uno tiene sus razones y al final seguimos vivos. No pasa nada", asegura.

Pipi Estrada: "No he probado varón"

Y deja una confesión, como poco peculiar acerca de sus andanzas: "No he probado varón y no lo he hecho por una razón muy sencilla: por miedo a que me guste y me suicide por haber desperdiciado tantos años. Me he quedado con la duda"