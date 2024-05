Terelu Campos ya conoce a su yerno: así fue el cara a cara con Carlo Costanzia

A Alejandra Rubio le ha costado mucho que su relación con Carlo Costanzia fuese de dominio público. Su intención era mantener su romance en un discreto segundo plano hasta sentirse preparada para ir presentando a su nuevo amor a sus seres queridos. Sin embargo, una portada en el kiosco rosa echaba por tierra sus planes y dejaba al descubierto cómo se comían a besos por las calles de Madrid desde su primera cita. Han sido muchas las que han terminado en la primera plana de una revista, demostrando que su vínculo iba cogiendo fuerza y su compromiso se afianzaba. Pero quizá la mayor prueba de esto es que Terelu Campos ya ha entrado en la ecuación y ya ha podido conocer en persona al hijo de Mar Flores. Carmen Borrego ha desvelado cómo ha sido este encuentro entre suegra y yerno.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados besándose en la portada de "Semana" Semana

Desde sus inicios, han sido muchos los que han puesto en duda esta relación. También la propia Terelu Campos, al menos así se afirmaba en los platós de Telecinco tras conocerse que su hija había caído rendida a los encantos de Carlo Costanzia. Los problemas con la justicia y las adicciones a las drogas que el propio joven confesó en televisión le imposibilitaban ser el yerno ideal para la periodista. Una posibilidad que cobró fuerza cuando en Semana Santa madre e hija se evitaron en Málaga. Alejandra Rubio quiso disfrutar de las procesiones junto a su novio, dejando sola a su madre en tan importante cita. Esto acrecentó las habladurías, porque no hubo encuentro. Pero este importante paso ya se ha producido, tal y como ha confirmado Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’ al tratar el tema del regreso de Carlo al plató de ‘De viernes’.

“Yo sí sé que se han conocido, no sé si se han tomado un copazo, pero se han conocido”, sentencia la pequeña de las hermanas Campos. No quiere entrar en demasiados detalles y prefiere que sean los protagonistas los que den más información sobre su encontronazo. Eso sí, a la espera de conocerse el contenido de la entrevista del joven en el programa de Telecinco, la colaboradora mantiene que “espero que en el programa hable de lo feliz que está. Eso me parece bien”. Y es que Carlo Costanzia reniega de los medios, no quiere hablar de su vida privada, pero se sienta en el plató donde ya abrió toda su intimidad al público. Lo hace mientras sus dos hermanos, Pietro y Rocco, continúan en prisión acusados de intento de asesinato con premeditación, entre otros delitos. También podría hablar sobre su romance con Alejandra Rubio y ahora también sobre cómo ha sido su cita con su suegra.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el programa 'Supervivientes 2024' Mediaset

“No he preguntado si ha habido feeling”, añade Carmen Borrego al continuar hablando sobre cómo ha sido el encuentro entre Terelu Campos y Carlo Costanzia. Ella aún no conoce al novio de Alejandra Rubio, aunque su relación con su sobrina parece cada vez más estrecha. “No tengo problema en conocerlo”, asegura conciliadora, pues no quiere ser precisamente ella la que ponga trabas a que el joven entre a formar parte de la familia y se gane su hueco. Y parece que tampoco está dispuesta a desairar a nadie, de ahí que se muestre cauta a la hora de dar información sobre la relación de su sobrina, quien ya ha dicho en varias ocasiones que no quiere exponer su romance al público. Lo tiene difícil, viendo sus citas en el kiosco rosa y cada uno de sus movimientos analizados en su propio plató, entre otros de la cadena para la que presta sus servicios. Eso sí, no será Carmen quien le arruine su intención de vivir su amor con discreción, aunque seguro que le ha recomendado dejar las muestras de pasión fuera del objetivo de los paparazzi.