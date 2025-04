Terelu Campos, sin filtros: "Me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que Mar Flores"

Terelu Campos continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Tras su debut en el teatro con la obra "Santa Lola" este fin de semana pasado en el Teatro Zorrilla de Valladolid, la televisiva protagoniza mañana la última portada de la revista "Diez Minutos".

Terelu responde a todo

"TardeAR" ha desvelado en primicia la portada de la revista anterior citada y algunas de las declaraciones más incendiarias de Terelu Campos de su última entrevista. En ella, la madre de Alejandra Rubio hace frente a diferentes cuestiones relacionadas con su vida privada, como su relación con Mar Flores, y responde a las críticas recibidas en as últimas semanas tras su paso por "Supervivientes".

Terelu Campos protagoniza la última portada de la revista "Diez Minuntos" Telecinco

"En absoluto me considero una persona soberbia", dice uno de los titulares que nos deja Terelu Campos en "Diez Minutos", respondiendo tajantemente a sus haters. En el reportaje, además, Terelu Campos se sincera sobre Mar Flores, su consuegra, y deja claro que entre ellas ya no existe ninguna tirantez. "Me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que Mar", dice la madre de Alejandra sobre la modelo, desvelando que la madre de Carlo Costanzia le envió "un regalo por Navidad".

Terelu Campos, en su mejor momento

A pesar de las críticas recibidas lo cierto es que la hija mayor de María Teresa Campos se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel profesional como personal. Todavía disfrutando el éxito de su debut en el teatro este fin de semana, la televisiva ya tiene la mirada puesta en sus próximas fechas. El estreno ha coincidido un mes después de su abandono en "Supervivientes", reality en el que se puso a prueba y aguantó 18 días en Honduras.

Según ha revelado Luis Pliego en "TardeAR", Terelu Campos "estaba absolutamente pletórica y estaba muy interesada en que le dijéramos su opinión" tras el estreno de su obra en Valladolid.