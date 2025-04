Alejandra Rubio da su sincera opinión sobre el estreno de Terelu Campos como actriz de teatro

Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" tras el estreno de la obra de Terelu Campos en Valladolid. La hija de María Teresa Campos debutó este fin de semana con "Santa Lola" y nadie quiso perderse esta cita tan importante para la periodista, a excepción de su sobrino José María, que se encontraba en Jerez por compromisos profesionales, según explicó la propia Terelu horas después de su estreno.

La opinión de Alejandra Rubio

La hija de Terelu y su novio, Carlo Costanzia, fueron dos de los asistentes que más aplaudieron a la televisiva al finalizar la función. De hecho, su yerno no pudo evitar emocionarse y protagonizó uno de los momentos más comentados del estreno.

Ahora, Alejandra Rubio, se ha sincerado sobre qué le pareció la obra de su madre y su nueva faceta como actriz de teatro, profesión que estudió la joven. "Para mí lo hizo fenomenal.. No es porque sea mi madre. Es un papel que le va, pero es muy complicado porque es hora y media entre dos personas. Hay una cosa que tiene mi madre, que es súper disciplinada, estudia mucho y lo lleva todo a rajatabla", ha comenzado diciendo la hija de Terelu.

Terelu Campos consigue el éxito en su debut como actriz Europa Press

"Estábamos nerviosos todos, pero salió todo fenomenal. Podría pasarle lo de la memoria porque nos puede pasar a todos, pero ella es muy disciplinada", ha explicado la colaboradora en "Vamos a ver". "Estaba todo lleno de gente. Sentimos mucho apoyo, hacía que no vivía algo así muchísimo tiempo. En Valladolid estuvimos genial", ha añadido.

Muy orgullosa de su madre

Tras el estreno, Alejandra Rubio, muy orgullosa de su madre, también le dedicó unas bonitas palabras en Instagram. "Lo que pasó ayer en Valladolid fue increíble. Doy las gracias de corazón por todo el cariño, las palabras preciosas y los abrazos de todos. Gracias porque no solo vi a mi madre triunfar encima de un escenario, si no que recibimos tanto apoyo de todos y todas vosotras que me recordó porqué merece la pena esto. Gracias", escribió la hija de Terelu Campos.

Tras colgar el cartel de "sold out" en el Teatro Zorrilla, el próximo 11 de mayo Terelu Campos volverá a subirse al escenario en Valladolid. El 24 de mayo viajará con "Santa Lola" hasta Murcia y el 11 de septiembre será su última función en Granada.