Terelu Campos desvela el verdadero motivo de la ausencia de José María Almoguera a su debut en el teatro: "No tengo ningún problema con nadie en mi familia, ni nadie de mi familia conmigo"

Terelu Camposdebutó sobre los escenarios este fin de semana en Valladolid con al obra "Santa Lola". La hija de María Teresa Campos se ha estrenado como actriz de teatro gracias a su íntima amiga, Lara Dibildos, que ha confiado en su talento interpretativo para protagonizar su última producción.

Nadie quiso perderse el estreno de la hija de María Teresa Campos, a excepción de José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego fue el gran ausente de la importante cita familiar y ahora, Terelu Campos no ha dudado en explicar el motivo de su notable ausencia en el patio de butacas.

El motivo de su ausencia

Tal y como ha desvelado la madre de Alejandra Rubio, José María Almoguera no asistió a la obra porque se encontraba en Jerez. "José María es que estaba en Jerez. Estaba planeado hace mucho tiempo y además él tenía un compromiso de publicidad, de trabajo", ha explicado Terelu, señalando que "no tengo ningún problema con nadie en mi familia, ni nadie de mi familia conmigo".

Terelu Campos consigue el éxito en su debut como actriz Europa Press

Quien sí estuvo en el patio de butacas fue Carlo Costanzia, el mayor fan de su suegra. Al finalizar la obra, el hijo de Mar Flores no pudo evitar emocionarse, mostrándose de lo más orgulloso por Terelu. "Es que no lo conocéis, es que a Carlo lo conocéis poco, conocéis una faceta de él, que él se tensa con la prensa y sobre todo se tensa con la prensa y con el bebé, pero Carlo es un tío estupendo", ha expresado la madre de Alejandra Rubio sobre su yerno, mostrándose de lo más agradecida. Además, también ha aprovechado la oportunidad para defenderlo de las críticas recibidas en los últimos días por su actitud con los medios: "Que tiene carácter, ¿eh? Que tiene carácter. Bendito carácter. Me gusta que tenga carácter, sí me gusta que tenga carácter. Porque una cosa es carácter y otra cosa es mal carácter".

Las palabras de Carmen Borrego

Terelu Campos también ha tenido unas bonitas palabras hacia su hermana Carmen. "Ha estado pendiente, tranquila. Ya verás que tú puedes... Pero bueno, es mi gente, ¿qué me van a decir? A mí lo que me importa es que el público saliera contento, que se divirtiera, que pasara una hora y media alejado de los problemas del día a día, ¿no? Porque el día a día nunca, tampoco es fácil", ha declarado la madre de Alejandra sobre Borrego.