Terelu Campos, durante su ingreso por neumonía: "Estuve en la habitación en la que murió mi madre"

El martes Terelu Campos recibía el alta hospitalaria, después de haber permanecido ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid desde el pasado sábado 9 de marzo, a causa de una neumonía. A la salida del hospital, la colaboradora de televisión aseguraba que tenía que continuar su recuperación en casa, hasta acabar con el ciclo de antibiótico prescrito. "Es una neumonía en el lado izquierdo del pulmón. Ahora toca reposo y tranquilidad", declaraba a su salida. Aunque contenta por volver a casa, Terelu ha tenido que revivir estos días un duro momento ya que ha estado ingresada en la misma habitación en la que falleció su madre, María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre. Una dura casualidad que hizo que por un momento se viniera abajo. Además la colaboradora televisiva echaba de menos el apoyo de su hermana Carmen Borrego, que esos días iniciaba su aventura en "Supervivientes".

"Reconozco que cuando entré por las puertas me puse a llorar y el celador no entendía qué me pasaba. Yo le expliqué que la última vez que estuvo aquí fue viendo morir a mi madre", asegura en el mismo medio. Tanto ella como su hermana se despidieron de su madre en la habitación número 6903, justo la misma habitación en la que ella ha tenido que pasar tres días ingresada a causa de una neumonía. Llevaba unos días arrastrando una tos persistente y otros síntomas que finalmente le llevaron a acudir a urgencias.

"Entré con un cuadro de neumonía, con una inflamación muy grande y hay una alteración en algo que no sé decir, porque me lío con los nombres. Pensaron que podía tener un trombo en el pulmón y me pasé unas cuantas horas en urgencias hasta que me estabilizaron y subieron a planta. Había un parámetro que salía raro e hicieron todas las pruebas y lo descartaron", explicaba Terelu a su salida del hospital.

Ya en casa contará con el apoyo de su hija, Alejandra Rubio y también de José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, que ha estado muy pendiente de su evolución.