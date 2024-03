Última hora: Terelu Campos, ingresada de urgencia en un hospital de Madrid

El clan Campos está viviendo uno de sus momentos más complicados. Terelu Campos ha tenido que ser ingresada de urgencias en la Fundación Jiménez Díaz por neumonía, tal y como ha adelantando "Informalia". Mientras su hermana Carmen Borrego se encuentra en Honduras participando en "Supervivientes", la hija mayor de María Teresa está hospitalizada desde el pasado sábado y estará unos días alejada foco hasta que mejore su estado de salud.

Terelu Campos Mañaneros

Esta semana, Terelu Campos se ausentará de sus compromisos profesionales hasta recuperarse por completo. Cabe recordar que la madre de Alejandra Rubio es tertuliana de "Mañaneros" en TVE y los fines de semana en "D Corazón", el magacín presentado por Jordi González y Anne Igartiburu. Según ha desvelado "Semana", la periodista no asistió ayer a su puesto de trabajo por "no encontrarse bien".

Según ha revelado Pilar Vida, Terelu "está bien". "Está recibiendo tratamiento. De momento, todo va bien. Ha sido un susto", ha declarado la periodista sobre el nuevo revés de salud de la hermana de Carmen Borrego.

Mientras la televisiva se encuentra hospitalizada en la Fundación Jiménez Díaz, mismo hospital en el que falleció su madre en septiembre de 2023, su hermana está participando en "Supervivientes", ajena a cualquier cuestión relacionada con su familia. "El Español" se ha puesto en contacto con Alejandra Rubio tras conocerse la noticia y la joven no ha querido desvelar ningún detalle del ingreso de su progenitora, declarando que "no es algo de lo que deba hablar yo, no me compete a mí".