Terelu Campos pierde un amigo: adiós a esas copas y a “fumar juntos como indios cabreados”

Terelu Campos se encuentra en un momento pletórico tras haberse convertido en abuela. Lo hace con cierta incertidumbre, pues su hija, Alejandra Rubio, le ha marcado unas serias directrices para no sobrepasarse a la hora de hablar de su nieto en público. También se entremezcla el hecho de que es Navidad y se echa especialmente de menos a quienes ya no están a su lado. No solo los que partieron, también los que decidieron por deseo propio dejar de formar parte de su círculo más íntimo.

Así, la presentadora no solo ha echado en falta a su sobrino, José María Almoguera, en la cena de Nochebuena, sino también a su buen amigo Eduardo Navarrete. O al menos eso es lo que se está propagando, después de unas declaraciones del diseñador que hacen creer que su amistad con Terelu ha llegado estrepitosamente a su final. ¡Y eso que habían estrechado lazos de manera única!

Eduardo Navarrete y Terelu Campos Gtres

La amistad entre la colaboradora de ‘De viernes’ y el modisto siempre llamó mucho la atención del público. Se conocieron entre los fogones de ‘MasterChef Celebrity’, conformando una curiosa pareja que despertaba la simpatía de la audiencia. Hicieron muy buenas migas, entre otros platos y preparaciones, pese a que al principio lo suyo parecía imposible de cuajar: “Con Terelu Campos empecé mal y ha acabado siendo una buena amiga. Ella en el programa me pedía las cosas muy seca, a su manera, y claro, chocamos. Pero enseguida pasamos a tener muy buen rollo. Somos muy iguales. Nos gusta tomarnos una copa, una sobremesa, ir a cenar y fumar como indios cabreados”, decía hace tan solo unos meses atrás, después de haber atesorado su amistad durante años. Pero algo ha cambiado, al menos sí en su discurso.

Eduardo Navarrete no quiso perderse el concierto navideño que ofrecía Isabel Pantoja en el Starlite Christmas de Madrid. Allí, el diseñador reconoció que su relación con Terelu Campos se ha enfriado un tanto o que, al menos, han dejado de citarse para compartir esas copas, sobremesas y cigarrillos que tanto apreciaba hace unos meses.

Ahora, en vez de hablar maravillas de ella y el tiempo de calidad que pasaban juntos, parece que se han distanciado hasta el punto de que dice que “no la quiero molestar, imagino que estará centrada en sus cosas”, a lo que añade que habla “muy poquito con ella”.

Susi Caramelo y Eduardo Navarrete Gtres

Aunque sí ha sacado un hueco para felicitarla por su nieto recién nacido, Eduardo Navarrete no quería entrar demasiado en detalles. Los reporteros se olían que ahí había sucedido algo y por más que trataron de rascar, les fue imposible: “No nos hemos peleado, pero está muy ocupada con sus movidas y hablo poco con ella”.

Pensaba que con su contundente respuesta había zanjado el tema, pero ahí estaba Susi Caramelo que, echando mano del humor, disparó sin rodeos: “¿No será que ya no sois tan amigos?”, a lo que él atajó siguiéndole el buen rollo, pero esquivando de nuevo entrar en profundidad en la cuestión: “Tú eres mi nueva mejor amiga. He cambiado a Susi Caramelo por Terelu Campos. O al revés. Chao”, se despedía dispuesto a disfrutar del espectáculo navideño que ofrecía Isabel Pantoja, donde reservó mensajes a sus hijos y a su sobrina Anabel, además de estar acompañada de su hermano Agustín y, para sorpresa de muchos, también de Juan Pantoja.