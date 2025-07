La maestra Benita se opera el pecho en su transición a mujer y muestra el espectacular resultado

El Maestro Joao, ahora Benita, está dando cada vez más pasos para cumplir con su transición a mujer, como ha sido siempre su deseo, pero nunca se habría atrevido. La vidente ha firmado un contrato para retransmitir en televisión, a través de una serie documental, cómo está reorganizando su vida para sentirse más cómoda, ser ella misma y vivir la vida como siempre se la había planteado. Un proceso de transformación personal, pero también física, pues está confiando en las magistrales manos de un cirujano plástico para que su cuerpo vaya acorde con su percepción de género.

Aunque ya se había operado en infinidad de ocasiones para sacar un mayor partido a su imagen pública, Benita ahora está centrada en su transición. Es por ello que su último paso por quirófano haya sido precisamente para operarse el pecho e implantarse unas prótesis con el que batallar contra la dismorfia. Un gesto que ella misma defiende que “no me hace más mujer”, aunque sí le acerca un poco más a su meta.

Benita pasa por quirófano para agrandar su pecho

La maestra Benita inició su reasignación de género hace ahora más de un año. En este tiempo ha estado siguiendo un tratamiento pautado por especialistas basado en hormonas, para provocarle en su cuerpo los cambios correspondientes. Pero hay detalles que las hormonas no logran conseguir o no al menos en el tiempo deseado, de ahí que haya confiado en los cirujanos plásticos para alcanzar sus objetivos con mejores resultados y en un menor tiempo. De ahí que haya pasado por quirófano para someterse a una mamoplastia.

Una intervención que, a juzgar por las imágenes, ha sido todo un éxito. Y es que la propia Benita ha mostrado el resultado de su implantación de prótesis mamarias a través de sus redes sociales, en una fotografía en la que posa radiante de felicidad junto a su novio Santi y su buen amigo Tony. Además de unos altísimos tacones, un vestido de infarto que se ajusta a su silueta o un bolso a la última que le combina a la perfección, las miradas irremediablemente se iban a su escote. Y es que ya puede presumir de un pecho más voluminoso.

Sobre todo esto ha hablado Benita en ‘D Corazón’ con Anne Igartiburu: “Llevo muchos pasos, pero no he terminado. Esto no es cuestión de te metes una hormona y ya está”. Una vez aclarado esto, no duda en echar mano a su humor y describirse ahora como “una adolescente menopáusica”, además de subrayar que “el pecho no te hace más mujer. Podría no habérmelo puesto y sería igual mujer”, sentencia convencida de que su transición no ha terminado, pero que no hay ningún paso en concreto que le haga más mujer que antes. Y es que su objetivo real no es ser mujer de cara a la galería o buscar la aceptación de nadie, sino sentirse cómoda consigo misma: “Es buscarle más la forma a la mujer que yo quería. No es por una operación o por otra”.