Toda la verdad sobre la relación de Ana Soria y Enrique Ponce: "Suenan campanas de boda"

Después de días en el ojo del huracán mediático por una supuesta crisis sentimental, Ana Soria tuvo que salir a desmentir todos los rumores sobre un posible distanciamiento con Enrique Ponce. Todo comenzó cuando la joven decidió borrar todas las fotografías del diestro en su perfil de Instagram, gesto que hizo saltar todas las alarmas. Según almeriense, borró las publicaciones con el torero por cuestión estética. "He archivado muchas fotos porque estaban editadas diferentes y a él lo tengo en destacadas. Sinceramente, ya me da igual lo que digan. Me dio el TOC de tenerlas igual editadas. De verdad que todo está bien. Centrados en lo importante y apoyándole a muerte", declaró Ana Soria sobre el asunto.

De hecho, parece ser que están más enamorados que nunca y, según desveló ayer Almudena del Pozo en "Así es la vida", la pareja estaría a punto de dar un paso más en su relación. "Suenan campanas de boda". "Eso ya empieza a ser una realidad y un futuro muy visible para ellos", aseguró la periodista. A punto de cumplir 5 años de amor, Ana Soria y Enrique Ponce estarían pensando en pasar por el altar en los próximos meses.

Ana Soria desmiente una supuesta crisis con Enrique Ponce Redes sociales

No sería de extrañar que el torero y la almeriense anunciasen su compromiso este 2024, ya que, a pesar de los continuos rumores sobre ellos, conforman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Apartados de los focos, Ana y Enrique han decidido vivir su romance en la más estricta intimidad, ajenos a cualquier información sobre ellos. "Estoy muy contento y muy feliz, claro que sí", expresó anoche Ponce tras ser preguntado por su actual situación sentimental.