Enrique Ponce y Ana Soria salen de su "escondite" para celebrar la Navidad

Enrique Ponce y Ana Soria acapararon todas las miradas durante meses después de que se diera a conocer que habían comenzado una relación sentimental. Los medios de crónica social seguían de cerca todos sus movimientos y analizaban cada detalle, sometiendo a la nueva pareja a una presión con la que decidieron acabar de forma drástica. Tanto el torero como la almeriense cerraron sus perfiles en las redes sociales y se alejaron todo lo posible de la opinión pública para disfrutar de su amor en la intimidad, y desde ese momento las imágenes de los tortolitos han llegado a cuentagotas.

Con los paparazzi más alejados y la presión reducida, Ana Soria decidió regresar a Instagram aunque con una actividad mucho más reducida. La joven suele compartir fotografías familiares o de sus amigos en las que no hay rastro de Enrique Ponce, pero qué mejor ocasión que la Navidad para regalar a sus seguidores una imagen junto al torero para demostrar que siguen siendo una pareja unida y estable.

Enrique Ponce y Ana Soria celebran la Navidad con sus seres queridos Redes sociales

Soria ha publicado una fotografía en la que ella y Ponce aparecen junto a otros amigos en lo que parece una celebración navideña. También se ha unido a ellos José Soria, el hermano pequeño de Ana Soria que comparte con su cuñado la pasión por los toros y con quien tiene muy buena relación.

La última intervención más mediática de Enrique Ponce y Ana Soria tuvo lugar hace siete meses en "El Hormiguero", donde, sin cobrar un solo euro, se sinceraron como nunca lo habían hecho sobre su relación. "Ana es la mujer de la que estoy absolutamente enamorado, pero por muchísimas cualidades humanas que ella tiene. Podría estar enumerando aquí... pero hay una que sobresale por encima de todo; el corazón tan grande que tiene. Lo buenísima persona que es de verdad", dijo el diestro, mientras que ella confesó: "Me costó gestionar la presión mediática y él me ha ayudado mucho. De hecho, yo he tenido que ir a terapia para poder gestionar estas cosas. Él me ha ayudado mucho en ese aspecto, enseñándome a restar importancia, y también mi familia".