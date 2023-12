La triste soledad navideña de José Carlos Corradini, padre biológico de Chenoa

Estas Navidades son muy tristes para José Carlos Corradini, el padre biológico de Chenoa que sobrevive en Buenos Aires con una pensión mínima y carente de recursos. El mismo nos confiesa que “gracias por acordarte de mí en estas fiestas tan especiales, que pasaré solo en casa. En este año he acomodado cosas mías y desplazado de mi vida todo lo que no suma. Y esta noche levantaré mi copa deseándote a vos y a los que se acuerdan de mí unas Navidades felices. Siento envidia al ver a familias tan unidas, porque yo no la tengo”.

Carlos Corradini a su llegada al aeropuerto de Madrid en 2016 GDG GTRES

Le cuento que su hija Chenoa se ha separado de su marido y me dice, convencido, que “ese era un matrimonio de conveniencia, se veía venir la ruptura. A mi hija le convenía estar con ese hombre porque le abría las puertas de un estatus social muy importante, era puro interés. Creo que ella, en el fondo, sigue enamorada de David Bisbal, no ha conseguido superar con el paso de los años aquella separación. Aun así, me da mucha pena que haya roto en estas fechas con su marido. Yo le deseo lo mejor en esta vida, a pesar de que mi hija me tenga totalmente olvidado”.

Corradini tiene una pensión que no supera los mil euros, vive al día y prácticamente no llega a final de mes con tan poco dinero. La ayuda de familiares y amigos es esencial para su economía. “Lo estoy pasando muy mal desde hace años, pero lo que no me falta es la suficiente dignidad para afrontar los avatares de la vida”.