Miguel Sánchez Encinas, "destrozado" por su separación con Chenoa: así ha reaccionado al escuchar el nombre de la cantante

Miguel Sánchez Encinas está viviendo sus horas más bajas tras su separación con Chenoa. Desde que el programa "Fiesta" desveló en exclusiva la ruptura del matrimonio el pasado 11 de noviembre, el médico y la artista han estado en el ojo del huracán mediático por su situación sentimental. La pareja, que pasó por el altar en junio de 2022, decidía tomarse un respiro un año y medio después de dar el "sí quiero". Eso sí, desde el primer momento todo el círculo cercano de ambos aseguró que no se trataba de una decisión definitiva y que había sido de manera amigable.

Desde que salió a la luz la noticia, cada uno ha continuado con su vida en solitario. De hecho, Chenoa está en su mejor momento profesional y se ha estrenado como presentadora de "Operación Triunfo", programa que le catapultó a la fama. Pero las últimas declaraciones de la artista en el podcast "Tómatelo con calma", de EuropaFm, han vuelto a poner a la pareja en el centro de la palestra mediática. La cantante no pudo evitar reírse al recordar su matrimonio fallido con la actriz Claudia Traisac, invitada al espacio radiofónico, y el médico se encuentra profundamente dolido por esta última intervención de su exmujer.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas Instagram

Durante su charla en el podcast, Chenoa confirmó que ya no seguía casada: "No, me salió fatal". "Me acabo de acordar de mi boda y me ha dado la risa", expresó la artista, con un ataque de risa. Tras esto, Lorena Vázquez ha desvelado que Miguel Sánchez Encinas" está destrozado" y "pasando por un mal momento", según le han asegurado desde el entorno del médico. Además, la periodista fue más allá y desveló que "ha hecho varios intentos" para acercarse a su exmujer, "pero ella no parece estar muy receptiva". El motivo de su separación fue la incompatibilidad de sus respectivos horarios y sus carreras han terminado separándoles: "Ha sido la dificultad de cuadrar sus agendas el motivo de su separación".

Anoche, Miguel Sánchez Encinas fue premiado en la gala "Médicos del año" por su labor en la lucha contra el cáncer. Era la primera reaparición pública del médico tras las últimas declaraciones de Chenoa. Al salir del evento solidario, la prensa no dudó en preguntarle sobre su relación con la artista. Muy serio y con cara de pocos amigos, el cirujano decidió guardar silencio ante cualquier cuestión relacionada con la cantante.