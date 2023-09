Nuevo comunicado sobre el estado de salud de María Teresa Campos: "Ha empeorado en las últimas horas, siendo actualmente muy grave"

Llegan malas noticias desde la Fundación Jiménez Díaz. El hospital en el que se encuentra ingresada María Teresa Campos ha vuelto a emitir en un comunicado, confirmando el empeoramiento de la periodista en las últimas horas, desde que fue ingresada ayer, domingo 3 de septiembre, con pronóstico grave. A pesar de que la malagueña haya pasado la noche tranquila, dentro de la gravedad del asunto, parece ser que no se ha producido la mejoría que se esperaba.

Terelu Campos da la última hora sobre la salud de María Teresa Campos Terelu Campos da la última hora sobre la salud de María Teresa Campos

"La paciente Dña. María Teresa Campos Luque continúa ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde fue hospitalizada ayer por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Su situación clínica ha empeorado en las últimas horas, siendo actualmente muy grave. Este comunicado se emite a petición de Dña. Terelu Campos y Dña. Carmen Borrego, hijas de la paciente, a las que se le hace entrega", dice el comunicado.

Desde que ingresó ayer María Teresa Campos, sus familiares y amigos más cercanos no se han separado de ella en ningún momento. Están siendo unas horas muy complicadas para todo el clan Campos y no ha parado de cesar el goteo de visitas en el a Fundación Jiménez Díaz de los allegados a la malagueña. Según ha desvelado Mayte Valdelomar, íntima de la comunicadora, sus hijas se encuentran "destrozadas". Minutos después de lanzar el comunicado el hospital, Carmen Borrego ha salido de la Fundación Jiménez Díaz muy afectada y no ha querido dar ninguna declaración sobre el estado de su madre, que empeora por momentos.