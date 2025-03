Última hora de Isabel Pantoja: se rompe el hermetismo desde el hospital

En la mañana de este jueves 20 de marzo se ha conocido la noticia del ingreso de Isabel Pantoja en un hospital de Madrid. Desde ‘Vamos a ver’, el periodista Antonio Rossi informaba que la tonadillera lleva desde principios de semana en un centro médico, sometiéndose a una batería de pruebas para conocer qué le sucede exactamente. “A principios de semana se dieron cuenta de que algo no iba bien y decidieron ingresarla de urgencia”. No se quiere llamar a la preocupación por su estado: “Está ingresada desde hace tres días. Las pruebas están saliendo bien, no están preocupados. Continúa a la espera de que todo pueda salir bien. Sí que vieron algo que no les gustó”.

Al parecer, Isabel Pantoja ha levantado un muro de silencio a su alrededor en lo que respecta a su salud. Tan solo su hermano Agustín Pantoja está a su lado y el resto de la familia permanece ajeno a su situación. Es su expreso deseo y ni tan siquiera Anabel Pantoja sabe qué le sucede. Al menos no querrá decir nada hasta estar segura y tener un diagnóstico concreto: "Ha decidido terminar de hacer pruebas para descartar todo”. Cristina Tárrega, íntima amiga de la artista, ha querido dar más detalles sobre su estado, así como de la elección de los profesionales que están siguiendo su caso en Madrid.

Última hora sobre el estado de Isabel Pantoja

Desde ‘TardeAR’ han conectado en directo con Leticia Requejo a las puertas del hospital madrileño. Desde allí ha querido dar más detalles sobre la situación de la tonadillera, sin querer traspasar límites y poner nombre a su enfermedad: “El motivo de este ingreso es que ha habido complicaciones en ese problema de salud que lleva arrastrando desde hace meses y hasta ahí puedo yo leer”, dice la periodista. Desvela que están a la espera de una “prueba definitiva” que será decisiva para ella, pues “marcará el futuro más inmediato para Iabel”.

Desde el equipo médico se plantean dos posibilidades con la cantante: “O que le den el alta en las próximas 24 horas para que pueda seguir en casa ese tratamiento o que siga ingresada durante todo el fin de semana”. No esperan que se produzca ningún tipo de comunicado oficial por parte de Isabel Pantoja, su equipo o del propio hospital. De ahí que hayan llevado estos tres días el ingreso con total discreción. Algo que confirma su amiga Cristina Tárrega: “Tanto en el hospital que tiene ella al lado de la casa en la que reside ahora mismo, como en el hospital donde se encuentra ahora, hay un hermetismo tremendo. No es la primera vez que ella ha entrado y ha salido de un hospital”.

Isabel Pantoja huyendo de la prensa Gtres

El lío de hospitales de Isabel Pantoja, resuelto

Cristina Tárrega ha ayudado a entender por qué su amiga ha trasladado su situación médica de Córdoba a Madrid. También el hecho por el que su caso lo llevan desde un hospital cercano a su domicilio, pero ahora se encuentra ingresada en otro distinto. Hay cierto desconcierto por esto. “La primera visita al no encontrarse bien es al primer hospital, pero desde ese hospital decidieron trasladarla aquí, de ahí ese cambio de hospital”, aclara Leticia Requejo.

Le preguntan si el cambio de centro se debe a la especialidad que podría tratar a Isabel Pantoja. La periodista no quiere caer en errores o renuncios y hasta donde puede hablar dice que “es uno de los mejores hospitales para tratar ahora mismo este tema de salud”. Es ahí donde le toma el relevo Cristina Tárrega, que quiere explicar qué sabe de su íntima.

“Ella en primer lugar va a un hospital, que es la información que yo tengo, se dirige a un hospital mucho más cercano de donde está. Es un gran hospital, pero la persona especializada en el tema que ella posiblemente pueda tener, que a lo mejor todo esto queda en nada, pues bueno, como todos, quieres una opinión de otra persona y te vas a otro sitio. Todos podemos elegir, sobre todo si estás yendo a la privada, puedes elegir que te vea fulanito”, detalla la colaboradora de ‘TardeAR’ sobre Isabel Pantoja.