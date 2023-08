El verano más familiar de Michu y José Fernando tras su reconciliación

José Fernando Ortega y Michu, pareja con una hija en común, han pasado estos últimos meses por momentos bastante peliagudos. Sin embargo, ahora parecen estar más cerca el uno del otro. La pareja, que superó hace pocos meses sus desacuerdos, volvió a juntarse el 17 de junio, con la familia de José Fernando incluida, para celebrar el 30 cumpleaños de este.

El 29 de mayo Michu cortó con su pareja, molesta tras enterarse por la prensa que ni ella ni su hija en común, Rocío, habían sido invitadas a la comunión de José María, el hermano pequeño de José Fernando.

Después de ello Michu procuró mantenerse en silencio y no hacerse sonar por las redes sociales, pero ahora parece que el tiempo ha pasado y que ambos vuelven a darse una oportunidad. El primer contacto público que tuvieron, después de su ruptura, fue en el cumpleaños de José Fernando. Tanto Michu como su hija en común estuvieron allí, compartiendo momentos con la familia y mostrando que había un mayor entendimiento. Sin embargo, las palabras de Michu, que compartió entonces con La Razón, parecen caerse ahora: “Sí, estuvimos todos en el cumpleaños de José Fernando. Lo pasamos super bien. Fue un almuerzo, y estuvo muy bien, de verdad”. Añadía, también, que aunque la relación que tenía entonces era cordial, no sería buena idea retomarla desde el punto en el que la dejaron: “Nos queremos mucho, aunque la situación no acompañe…”.

Michu y José Fernando Instagram

A pesar de estas declaraciones, ayer Michu compartió algunas historias en su perfil de Instagram que pueden dar a entender que cambió de parecer respecto a si era o no un buen momento para volver a intentarlo. Abrazándose y entre risas compartió un vídeo con un filtro poco favorecedor para José Fernando en el que simulaban unas pestañas postizas. También mostró una foto de ellos dos, de fiesta por la noche junto a la canción de Don Omar “Hasta que salga el sol”. Tanto Michu como José Fernando parecen haber superado sus problemas y han decidido volver a intentar una relación. Con un “te quiero mi amor” como pie de foto en una publicación de Instagram han dejado claro que han reavivado su amor.