La verdad de lo que firmaron Isabel Pantoja y Julián Muñoz: ¿pareja de hecho o la llave a un vis a vis?

La noticia de que Julián Muñoz y Mayte Zaldívar vuelven a ser marido y mujer sigue conmocionando la opinión pública. Son pocos los detalles que han trascendido de su unión, más allá de que tuvo lugar en su querida Málaga a principios de año. Mucho se está hablando sobre los motivos que habrían empujado al exmatrimonio a renovar sus votos y cambiar su estado en el Registro Civil, 17 años después de firmar los papeles del divorcio. Sobre todo, en medio del “cáncer galopante” que el exalcalde de Marbella padece y con el que lidia desde su domicilio, rodeado en todo momento por sus seres queridos. El papel de Fernando, el novio de Mayte Zaldívar, sigue siendo un misterio sin resolver, pues este punto podría suponerle un problema añadido al recién formado matrimonio. Pero hay otro nombre implicado, el de Isabel Pantoja, con la que el exedil firmó unos documentos que, según se ha especulado, podría suponer un escoyo a tan inesperada unión.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar Mediaset

Quien se ha propuesto arrojar más luz al respecto ha sido Pepi Valladares, en conversación con ‘TardeAR’. Lo hace para responder a las acusaciones de haberse inventado que Isabel Pantoja y Julián Muñoz firmasen los documentos que les unían como “pareja de hecho”. La nueva información mantiene que, en realidad, lo que rubricaron con su firma fue un certificado de convivencia, necesario para tener encuentros a modo de vis a vis durante su etapa carcelaria. De hecho, se asegura que no se llegó a formalizar dicho documento a través de la mediación de un notario, sino que fue el abogado de él quien agilizó el proceso solicitando el papel en el Registro Civil. Así, se acusaba a Pepi de mentirosa y ella, dispuesta a defender su verdad, ha contraatacado, pues ella estuvo presente en dicho trámite legal.

“Dicen que yo he mentido, ¿no? Yo firmo en una notaría, con un notario, con Isabel, mi ex y yo”, sentencia la que fuese mujer de confianza de la tonadillera, hasta que la cordialidad se dinamitó y pasó a ser confidente de la prensa a la hora de sacar sus trapos sucios. No obstante, se mantiene firme en que “no he mentido en 15 o 16 años que me estoy sentando en televisión. Yo nunca he sido protagonista”. A la hora de defender lo que entiende como la única verdad, dice que le provoca la risa el hecho de que la desmientan y vayan a quedar mal, pues está convencida de que el acta notarial era para facilitar los encuentros entre ambos cuando estaban cumpliendo condena por sus movimientos en el ‘Caso Malaya’: “Ese primer vis a vis al que va Isabel fue para reclamar. El mismo día que se firma deseando tener ese documento para acceder, en eso consiste ese documento”. Ahora bien, deja claro que este movimiento legal no le da capacidad a la cantante de impugnar el matrimonio entre Julián Muñoz y Mayte Zaldívar.

No es la primera vez que Pepi Valladares se sube a la palestra pública para ponerle matiz a la actualidad de Isabel Pantoja. Ya lo hizo dos meses atrás cuando quiso arrojar luz sobre la figura de Mariló, íntima amiga de la cantante, tras su polémico paseo por las calles de Córdoba. La asistenta asegura que la más fiel compañía de su ex jefa es Cristina, “porque Charo aparece y desaparece”. Aprovecha además para dejar claro que “estar al lado de Isabel Pantoja les cuesta dinero a todos”, algo que responde al poder de seducción de la artista, al que ella no fue inmune: “Es alguien que te envuelve. A mí se me pasaba el día y no llamaba a mi casa”. Parece que ahora no guarda un grato recuerdo de aquellos años, pero sí le está sacando su rendimiento en los platós de televisión, donde lleva cerca de 15 años poniendo en aprietos a la familia a la que perteneció, aunque fuese por un contrato laboral.