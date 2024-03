Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, juntos en Roma: "Un finde inolvidable en la ciudad eterna"

Vicky Martín Berrocal ha publicado en su cuenta de Instagram imágenes del pasado fin de semana. "Gracias Roma por tanto… Un finde inolvidable en la ciudad eterna, una ciudad para descubrir una y mil veces más. Gracias @anantarapalazzonaiadi por recibirme con tanto cariño y hacerme sentir como en casa. Amo las vistas desde mi habitación. Mi habitación desde siempre y para siempre", escribía junto a otras imágenes.

La escapada se produce poco después de que la revista "¡Hola!" publicara las imágenes de la diseñadora junto a su nueva pareja, Enrique Solís. Por su parte, el empresario no ha publicado ninguna imagen de la escapada aunque sí ha recomendado un restaurante de Madrid a sus fans.

Preguntada por la nueva relación de su madre, Alba Díaz aseguraba que veía a su madre "en el mejor momento de su vida" porque está "trabajando como loca" y superándose diariamente. "Es increíble lo que la admiro. Cada día me sorprende más y cada día estoy más orgullosa. Está en su mejor año, yo la veo pletórica, se está cuidando un montón. Yo la veo bellísima, por dentro y por fuera".

Por su parte, su exmarido, Manuel Díaz aseguró que la quiere "un montón" y que por el bien de su hija Alba quiere que la diseñadora esté "feliz y que le salgan las cosas". "Si ella me cuenta sus cosas yo la escucho igual que yo le cuento muchas cosas mías [...] Yo por ella, feliz, y por mi hija, feliz", confesó públicamente.

La reacción de la diseñadora al ser "pillada"

"Están ahí las fotos y no hay nada que decir, qué alegría que no me pillen trabajando. Para un día que salgo, para un día que me lo paso bien", decía tomando con humor la publicación de las imágenes.