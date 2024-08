Vicky Martín Berrocal, a todo lujo en Mallorca: un yate, fiestas, familia y un viejo amor

Vicky Martín Berrocal ha encontrado en Mallorca el refugio ideal para esconderse este verano. No es que tenga nada que ocultar, pero sí parecía ansiosa por regalarse unas vacaciones para desconectar del ajetreado trajín que arrastra a lo largo del año. Muchos y dispares son los compromisos profesionales que mantienen a la diseñadora de un lado para otro sin llegar a descansar como necesita o poder compartir tiempo de calidad con los suyos como le gustaría. No solo sus quehaceres en el mundo de la moda ocupan su mente, también especialmente su programa de podcast que tan buena crítica está cosechando y que le ha valido hasta un Premio Ondas. Pero todo esto quiere aparcarlo por unos días para centrarse exclusivamente en vivir al máximo los placeres que le ofrece la isla mediterránea, así como de la buena compañía que supone las mujeres de su vida: su madre Victoria y su hermana Rocío, echando de menos a la pequeña del clan, su hija Alba.

Pese a que la intención de la diseñadora es descansar y buscar la desconexión, ni mucho menos podemos dar por sentado que se va a aburrir. Eso no entra en sus planes, pues se ha preocupado mucho de hacer su escapada un éxito plagado de actividades, con el mar Mediterráneo como protagonista principal. Algo que ha mostrado ya en su cuenta personal de Instagram a través de un carrusel de impresionantes estampas y también vídeos que vienen a resumir cómo están siendo sus días y noches en Mallorca con su familia. Con ello, nos ha dado envidia al verla cómo se lo pasa en grande a bordo de un espectacular yate de ingentes dimensiones con el que se pierde en alta mar y se aleja de los objetivos de los paparazzi. Ya elegirá luego ella las imágenes que desea que el público vea, como esta colección que ha hecho las mieles de sus seguidores.

Aunque el lujo y la ostentación son protagonistas en sus vacaciones, Vicky Martín Berrocal también ha dejado buena cuenta del placer que encuentra en las pequeñas cosas. Por ejemplo, en su caso, en una simple partida de cartas con su madre y su hermana, o desayunando con el mar de fondo un café con sus tostadas con tomate, aceite y sal. También otros manjares típicos de la gastronomía mallorquina, como es la langosta roja frita con huevos y patatas. Una forma de mimarse por dentro y por fuera, de la que ha presumido ante sus fans, mostrando además su espectacular figura a los 51 años. Los piropos y elogios se mezclan con mensajes de fans que le desean lo mejor durante su escapada veraniega, sin disimular la envidia sana que sienten.

La comida de Vicky Martin Berrocal Instagram

Pero no todo el disfrute de Vicky Martín Berrocal en Mallorca está asegurado en alta mar o a bordo del yate en el que han emplazado sus vacaciones. También en tierra, donde se le ha visto para acudir a la corrida de toros en el Coliseo Balear, con motivo del 95 aniversario de la plaza de toros palmesana. Una cita ineludible en la que ha coincidido con muchos otros rostros conocidos, que disfrutaron de una jornada taurina con Roca Rey, José María Manzanares y Sebastián Castella como protagonistas en el albero. Por cierto, el recinto estaba decorado con creaciones del artista mallorquín Domingo Zapata, buen amigo de la diseñadora, después de haber mantenido un breve idilio años atrás. Se llevan muy bien y esta cita en Mallorca les ha unido de nuevo, aunque ella considera a su ex como parte misma de su familia, de su núcleo más íntimo, aunque en el amor no llegaron a buen puerto.