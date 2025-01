Víctor Sandoval no solo pone en jaque judicial a Marta Riesco: su otro enemigo en ‘Ni que fuéramos Shhh’

Víctor Sandoval se ha visto obligado a reinventarse en numerosas ocasiones, encajando como buenamente puede los golpes que le propina en la vida. Han sido muchos y muy diversos, pero los profesionales los está salvando con nuevos proyectos laborales en televisión. Tras la cancelación de ‘Sálvame’, que suponía su regreso a la vida pública, se le oscureció el horizonte. ‘Ni que fuéramos Shhh’ le devolvió la ilusión, así como su fichaje por TVE para la tercera edición de ‘Bake Off: famosos al honor’, talent culinario al que se ha sumado como una de sus estrellas. Esto le hace recuperar fuerzas y presentar batalla a sus enemigos con renovada determinación. Pero también alzar la voz contra su propio programa y sus compañeros, después de que haya iniciado acciones legales por lo sucedido en directo con Marta Riesco.

Víctor Sandoval y Marta Riesco Ni que fuéramos Shhh

La imagen pública de Víctor Sandoval sufrió un traspiés hace unas semanas cuando se enzarzó en una discusión con la exnovia de Antonio David Flores. Entre reproches llegó a decirle que “por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas”, lo que fue señalado como un ataque machista en redes sociales. Se le condenó mucho por lo que dijo, no tanto a su compañera por hablar de su salud mental y poner en duda su capacidad para estar en un plató. Esto le dolió mucho y ahora le cuesta decir el nombre de su compañera. No es la única, pues hay otra persona en el programa que le ha decepcionado hasta tal punto, que la define como “otra espinita en el culo”. Eso sí, su identidad permanece bajo un halo de misterio, pues por ahora se va a centrar en su guerra mediática y judicial contra Marta Riesco.

“Tengo otra espinita en el culo también en el programa”, comienza a desvelar Víctor Sandoval en una entrevista concedida a ‘El Televisero’ con motivo de su aventura en el talent de repostería de TVE. “Con otra persona que está dentro, que hizo un artículo de mí tremendamente demoledor a nivel personal”, desliza. No desea nombrarle, pero esa persona se dará por aludida fácilmente, pues le expresa en dicho medio que quiere “que se me explique por qué se dicen esas cosas y por qué se intenta menospreciar a los payasos o menospreciar a los relaciones públicas, como si fuera algo negativo. O pensar que yo, cuando entro a un plató, digo todo esto va a ser mío. ¿Cómo esa persona me conoce y sabe cómo soy? Si ni tan siquiera has hablado conmigo más de dos palabras”, se queja indignado y tratando de no desvelar su identidad, por el momento.

Víctor Sandoval Instagram Instagram

No se queda ahí y continúa disparando al aire, esperando que sus dardos hagan diana de manera certera en la persona indicada, mientras el resto oye llover: “¿Por qué no hablamos de por qué volvió de Rumanía? ¿Hablamos de por qué te volviste cuando ibas a dirigir un programa allí o dirigiste y te volviste de Rumanía? Qué raro. Y aquí no has triunfado en nada más que en el programa aquel que estuviste hace 20 años. Y sigues escribiendo esas cositas de mí. Si quieres guerra, la vamos a tener”, promete beligerante en su última entrevista Víctor Sandoval.