'Bake Off: Famosos al Horno 2' aterriza en TVE con una doble emisión

RTVEtrae de vuelta en este comienzo de 2025 uno de los programas más dulces y emocionantes de su parrilla. La segunda edición de 'Bake Off: Famosos al Horno' se estrenará este domingo 12 de enero a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play. El concurso, que mezcla repostería, celebridades y desafíos culinarios, promete conquistar nuevamente a la audiencia con su combinación de humor, creatividad y emoción.

El formato contará nuevamente con la conducción de Paula Vázquez, quien acompañará a 14 nuevos concursantes en su travesía por la pastelería. El jurado volverá a estará compuesto por Paco Roncero, chef con dos estrellas Michelín; Eva Arguiñano, referente de la repostería televisiva española; y Damián Betular, pastelero de renombre internacional. Asimismo, en esta edición, el programa reúne a un variado grupo de famosos, incluyendo a Isabel Gemio, Cósima Ramírez, Maestro Joao, Cristina Tárrega, Pol Espargaró, Finito de Córdoba, Yurena, Mark Vanderloo, Víctor Sandoval, Carmen Morales, Nagore Robles, Mario Marzo, Lidia Torrent y Mario Jefferson. Cada uno intentará demostrar que puede ser el mejor pastelero aficionado, enfrentándose a retos semanales cargados de creatividad y sabor.

Paula Vázquez, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular en "Bake Off: Famosos al Horno 2" RTVE

El estreno de este próximo domingo contará con dos pruebas iniciales. La primera, denominada 'Prueba de Autor', pondrá a los concursantes a hornear galletas dedicadas a sus mascotas. En la segunda, conocida como 'Prueba Fantasía', tendrán que innovar con la tradicional tarta de queso. Estas pruebas no solo evaluarán las habilidades técnicas de los participantes, sino también su capacidad para sorprender al jurado. Al final del primer programa, uno de ellos será eliminado.

'Bake Off: Famosos al Horno' está basado en el exitoso formato británico 'The Great British Bake Off', emitido en más de 40 países. Además de las pruebas técnicas y creativas, el programa incluye momentos emotivos en los que las celebridades comparten historias personales mientras exploran el arte de la repostería. Por otra parte, este año, RTVE ha decidido duplicar la emisión del programa, con capítulos tanto los domingos (22:00 horas) como los lunes (22:50 horas). Este movimiento busca reforzar la oferta de prime time de La 1, que ahora incluye también el 'Late Xou' de Marc Giró los martes por la noche. Con estos cambios en su parrilla, la cadena pública espera conquistar al público en uno de los horarios más competitivos de la televisión, apostando por entretenimiento familiar y dinámico. La primera edición del programa ya demostró su capacidad para enganchar a la audiencia, y todo apunta a que esta nueva temporada no será la excepción.