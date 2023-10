Violeta Magriñán, ingresada de urgencia en el hospital en el quinto mes de embarazo

El segundo embarazo para Violeta Magriñán está siendo de lo más accidentado. La preocupación entre los seres queridos de la influencer es mayúscula en los últimos días, lo que se ha acrecentado más estas horas, tras haber sido ingresada de nuevo en el hospital. Hace tan solo una semana atrás, la concursante de realities de Telecinco sufría un aparatoso accidente de tráfico cuando iba circulando en un Cabify. Por fortuna, a pesar del susto, ha salido indemne del siniestro y su bebé tampoco ha sufrido: “Me duele increíble el cuello, pero por lo menos puedo vivir para contarlo”, aseguraba la joven, que de nuevo ha tenido que acudir a un hospital por un revés en su salud.

Story de Violeta Magriñán Instagram

En su quinto mes de embarazo, la joven ha tenido que ser ingresada con carácter de urgencia a consecuencia de una gripe A. Un nuevo mal que añade a su historial clínico del que ella misma ha informado a través de sus redes sociales. Así, ha explicado que ha tenido que pasar noche en el centro, que es el mismo en el que se convirtió en madre de su princesa. Esta elección no es casual, pues aquí están llevando también su segundo embarazo y tiene a los profesionales de su confianza a mano ante cualquier duda.

“De vuelta en el hotel en el que nadie quisiera estar. Esta tarde han vuelto las fiebres altas, pero esta vez he empezado a vomitar sin parar, hasta el agua que bebía y me he orinado encima dos veces. Me muero de la vergüenza, pero es la realidad”, escribía la influencer sobre la imagen que muestra su paso por el hospital. Eso sí, de forma discreta, pues no se siente en condiciones como para mostrar su rostro ante sus fieles seguidores, que suman más de dos millones. Y es que al final ha tenido que hacer noche en una de las habitaciones del centro para estar bajo observación. Acudió de urgencias por fiebres y vómitos, síntoma de la gripe A. Los médicos le han recomendado estar vigilada para controlar que la infección no baje a los pulmones.

Story de Violeta Magriñán Instagram

Poco después un nuevo parte médico daba a conocer novedades en su evolución. “Llevo desde las seis de la tarde aquí y con la medicación ya me siento algo mejor, evidentemente tenía una infección bastante grave de oído, sumado a la gripe A”, seguía informando Violeta Magriñán. Además, como novedad, añadía que debía permanecer bajo observación médica más tiempo, emplazando su posible alta para el próximo sábado.