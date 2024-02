Violeta Magriñán da a luz a su segunda hija con Fabio: ya tiene a Gia en sus brazos

Violeta Magriñán ha dado a luz al fin a su segunda hija, después de anunciar que ingresaba en el hospital en la mañana de este jueves. La influencer ya tiene en sus brazos a la pequeña Gia, fruto de su romance televisado y retransmitido por redes sociales con el cantante italiano Fabio Collorichio. Así lo ha anunciado con gran emoción la propia mamá con el mismo mensaje que el orgulloso papá con una colección de diez imágenes compartidas en sus respectivos perfiles, resumiendo así cómo ha sido el alumbramiento y todo el proceso hasta que por fin han logrado sumar un miembro más a la familia.

Fabbio Collorichio y Violeta Magriñán con su hija Gia Instagram

Los más de dos millones de seguidores que atesora la influencer en Instagram estaban ansiosos de novedades. A primera hora de la mañana anunciaba que el bebé estaba en camino, con imágenes de su barriguita monitorizada y controlando las contracciones y las pulsaciones de la pequeña Gia. “Llevo con contracciones desde las seis de la mañana. Hemos venido a las siete y media al hospital y me han dicho que me quede. Menos mal que ya me traía las maletas por si acaso. Sigo con contracciones, de momento las puedo soportar”, decía. Después pasaron 9 horas agónicas sin novedad alguna, hasta que a las 20:30 horas de la tarde ha llegado la confirmación de que todo ha ido según lo previsto y que tanto la madre como la niña están en perfecto estado.

Así, diez imágenes muestran cómo han sido los primeros instantes de Violeta Magriñán con su segunda hija en sus brazos. Se la veía muy emocionada, pero nada comparado con el precioso momento en el que ella y Fabio han realizado una videollamada para presentarle a su primera hija, Gala, a su hermanita. También ha habido muchos besos, como los del italiano a su amada tras el gran esfuerzo que ha realizado para convertirle en padre por segunda vez, o el de la madre de la influencer en la tripita de su hija mientras esperaba a dar a luz. Una estampa que después repetía el propio Fabio, que además ha presumido del primer contacto piel con piel con su nuevo retoño.

Fabio Collorichio con su hija Gia Instagram

Aunque no ha sido hasta las 20:30 horas de este jueves que han anunciado la llegada, lo cierto es que la segunda hija de Violeta Magriñán y Fabio ha nacido exactamente a las 17:52 horas. Así se desvela cuando han querido añadir las primeras consideraciones astrales de la pequeña Gia, que ha nacido bajo el amparo del signo de Acuario, con ascendente Leo. Esto, al parecer, le reconoce como una persona “imposible de ignorar. Tienes una personalidad muy fuerte y cuando llegas a algún lugar, los ojos se vuelven inmediatamente hacia ti. Es cierto que te gustar estar en el centro de atención y que haces todo lo posible para no pasar desapercibida. Necesitas un público que se sienta cómodo. Sola, rápidamente sientes que vas en círculos… lo que significa que, muy a menudo, te falta autonomía. Eres ambiciona, pero leal y generosa”. Parece que va a heredar el protagonismo de sus populares papás.