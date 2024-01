Violeta Mangriñán toma una importante decisión: “No me considero peor madre por no hacerlo”

Violeta Mangriñán ha estado en los últimos meses generando mucha polémica en su perfil de ‘Instagram’. En esta ocasión ha querido dejar clara su postura sobre la maternidad y acallar todos los comentarios de gente que opina libremente sobre su manera de criar a sus hijos.

La influencer se encuentra en la recta final de su embarazo y desde sus redes ha querido compartir cómo se está preparando “para la segunda llegada”, decía mientras compartía algunos de los productos que había comprado para el bebé. Entre ellos se encontraban algunos chupetes y, lo que más ha llamado la atención a sus seguidores, algunos biberones, dosificadores y fórmula.

Violeta Mangriñán se prepara para su segundo hijo Instagram

No hay la menor duda de que una de las cosas que más gusta a los usuarios de las redes sociales es opinar sobre las decisiones que toman las madres con respecto a sus hijos, y en esta ocasión no iba a ser menos. La que fue tronista de “Mujeres y Hombres y Viceversa” no ha querido compartir los comentarios que seguro ha recibido sobre su decisión de no dar el pecho, pero ha dejado claro que los ha recibido cuando minutos más tarde ha compartido un comunicado dejando claro que esta es “una decisión que únicamente me concierne a mí”.

El mensaje de Violeta Mangriñán sobre su decisión de no dar el pecho Instagram

“No, no voy a darle el pecho a Gia, es una decisión que me concierne únicamente a mí. Lo pasé muy mal con Gala, me dolió muchísimo y esta vez no tengo ánimos ni ganas de intentarlo. Además, mi intención es incorporarme al trabajo y a mis compromisos cuanto antes. No voy a estar tres meses de baja ni voy a poder tener una continuidad con el pecho, por lo que considero que es mejor así. Es mí decisión y es igual de respetable que cualquier otra”, comenzaba su publicación siendo firme con sus palabras.

“Dar el pecho es una decisión personal, además de muy generosa ya que requiere de mucho sacrificio y dedicación. No me considero peor madre por no hacerlo ni me considero que sean mejores que yo las que sí lo dan”, concluía de esta manera deseando un feliz día a todos sus seguidores.