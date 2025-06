La voz de Bárbara Rey ya no se calla

Amenazas, violencia y humillaciones que hoy salen a la luz en una confesión desgarradora. Ya disponible en preventa por 23,90 euros, Informalia adelanta el fragmento que nadie esperaba leer:

El 2 de febrero de 1989, Bárbara Rey cumplía 39 años. Ese día, junto a su amiga Hortensia, decidió pasar un rato relajado y fueron al bingo. Pero lo que parecía una noche cualquiera se convirtió en una pesadilla cuando Ángel apareció por allí, acelerado, con pupilas dilatadas, restos visibles de cocaína, y un comportamiento que anunciaba violencia.

Más violaciones, más humillaciones

-¿Qué pasa, puta? -gritó Ángel, sacando billetes arrugados y arrojándolos sobre la mesa-. ¿Quieres dinero? ¿Tú eres el que está con mi mujer?

La tensión estalló en la sala. Ángel exhibió un revólver y amenazó con matar a Bárbara. Ella apenas podía moverse de miedo, temblando mientras un miembro de la gerencia la ayudaba a escapar discretamente por la cocina. La policía ya había sido avisada, pero aquella noche, Bárbara una vez más, se libró por los pelos.

Esa noche no fue una excepción. "Me forzó con violencia y, mientras abusaba de mí, me escupía y me apuntaba con el cañón de una pistola en la cabeza", relata Bárbara en el libro. Cuando ella intentó reunir fuerzas para decir que volvería a trabajar, Ángel disparó al mueble junto a ella. "El eco del disparo quedó resonando en el aire", recuerda. Bárbara se refugió en un baño, dispuesta a todo para sobrevivir.

Durante ese tiempo, hubo más violaciones, más humillaciones. La violencia física se mezclaba con la psicológica y las traiciones: "Me había contagiado ladillas… la prueba sucia de sus infidelidades", cuenta con un dolor que traspasa las páginas.

Una madrugada, tras una sesión de fotos con sus hijos, el carácter explosivo y violento de Ángel alcanzó un nuevo nivel. Tras insultos y gritos, Bárbara fue agredida brutalmente. Tirada en el suelo, inmovilizada por el terror, escuchó cómo su entorno pedía auxilio desesperadamente. Un fotógrafo de la revista "Semana" intentó protegerla, pero la locura de Ángel continuó con un cuchillo, arrastrándola escaleras abajo hasta dejarla tirada en la calle, descalza y rota, mientras su hija la cuidaba desde la ventana.

El libro no oculta ni un detalle. Relata también cómo, durante un rodaje en Argelia, la violencia continuó: bofetadas, arrastres y gritos en una habitación ajena, lejos de todo apoyo. "No podía seguir con ese hombre. No podía vivir así", confiesa Bárbara.

La gota que colmó el vaso fue descubrir la infidelidad con Iris, quien presumía de su "relación especial" con Ángel. El desprecio y la humillación siguieron. Cuando Bárbara lo enfrentó, la respuesta de Ángel fue brutal: "Tú sabrás lo que quieres pensar. Pero con lo fea que estás ahora, cualquiera preferiría estar con otra".

Un relato crudo, íntimo, que rompe silencios y desnuda el alma.