Las mil caras interesadas de Bárbara Rey: ¿cuál de ellas veremos en sus memorias?

Bárbara Rey ha decidido (como el Rey Don Juan Carlos) publicar sus memorias. Verán la luz el próximo mes de junio. La exvedette murciana cuenta en este libro detalles, hasta ahora desconocidos, dice, de su relación con el padre de Felipe VI y de su tormentoso matrimonio con Ángel Cristo. En «Yo, Bárbara», editado por Plaza & Janés, se muestra el rostro más poliédrico de alguien que se creyó una diosa que podría pisar el Olimpo, pero se quedó simplemente en una mera portadora de las alpargatas de un sistema que fagocitó sus sueños rebajándola al rango de concubina.

En estas memorias, que ella nunca se cansó de decir que se publicarían «después de muerta», la celebrity patria pretende mostrar sus luces y sombras, de cómo llegó el éxito, los malos tratos, las adicciones y el amor incondicional. Ella misma reafirma en este relato de su vida que «siempre seré Marita, María y Bárbara. Tres nombres que conviven en mí y que dan lugar a multitud de facetas. Algunas públicas y muchas otras privadas. Porque yo he subido a los cielos y he bajado a los infiernos. He sido inmensamente feliz y, a veces al mismo tiempo, profundamente desgraciada», escribe la que fue la mujer de Ángel Cristo.

La diosa Atenea fue en la mitología la divinidad de las mil caras, y los que conocen bien a la artista, dicen que a Bárbara le sobran «caras y capas», que nadie la conoce en realidad porque adopta personalidades diferentes, dependiendo de la ocasión que se le presente y de lo rentable que pueda ser su relato. Por ejemplo, la periodista que suscribe este artículo vivió en primera persona, cómo en una de las últimas trifulcas que tuvo, concretamente la del bingo de Marbella, mintió para no salpicarse de polémica.

Portada del libro de memorias de Bárbara Rey Plaza & Janés

Al final, una grabación emitida en un programa de televisión con ella dentro del local, dejó en evidencia las palabras no veraces de la actriz. Ser poliédrica es un don y Bárbara lo tiene. Sabe adaptarse milimétricamente a los roles que crea a su conveniencia, dependiendo de las historias que van sucediéndose en su vida. Una vez en un viaje que realizamos a Estados Unidos, concretamente a Orlando, en el que viajaba también Beatriz de Borbón con sus hijos, ella le decía a Ángel y a Sofía: «Vosotros no os dejéis que os hagan de menos, ellos solo han nacido de un Borbón, vosotros de un Cristo». Maravillosas frases grandilocuentes que mostraban en aquel momento la otra cara «de empoderamiento» que atravesaba por entonces la actriz.

Nada en el tintero

En «Yo, Bárbara», hace un recorrido completo desde sus orígenes hasta los momentos más importantes de su vida o los acontecimientos más recientes y desconocidos de los últimos meses, en los que destacaron las desavenencias con su hijo Ángel Cristo o el «affaire» con Rey Juan Carlos elevado a la enésima potencia, si cabe, porque parece que aún se puede engordar esta historia. Este romance nunca lo ocultó a los periodistas y siempre nos hacía insinuaciones que denotaban que su relación iba más allá de un simple trato de amistad. En una ocasión, en el hotel Puente Romano de Marbella, cuando salió el primer euro, ella cogiéndolo en su mano dijo: «Vaya, le han sacado en la moneda la misma cara que cuando se levanta por las mañanas», ante un grupo de periodistas que reían el gracejo de la murciana.

«Yo conozco cortes y circos. Y son lo mismo. Piensan que el domador es la estrella y es el león»

¿Qué le queda ya por contar a Bárbara? Ella misma lo dice: «Creéis que sois una corte. Yo conozco cortes. Y circos. Y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella. Y la estrella es el león». Así. Tal cual. Palabra de Bárbara. Desde los escenarios de un circo ambulante hasta las herméticas puertas de la alta sociedad, Bárbara va desvelando todo lo que hay detrás de su figura pública, arrancando con la idea de «ser una inocente joven de Totana» hasta convertirse en uno de los personajes más deseados de su tiempo, con una vida marcada por el amor, el dolor, las pasiones y , cómo no, la traición.

Además de los detalles, se supone que hasta ahora desconocidos de su relación con el Rey Juan Carlos, Bárbara habla también de otros hombres que, de una forma u otra, han formado parte de su vida: desde el futbolista Carles Rexach hasta Frank Francés, pasando por el actor Alain Delon o el torero Paquirri, entre otros. Respecto a la idea de escribir un libro autobiográfico, Bárbara matizó a la que escribe en una ocasión que «más de una vez he considerado escribir un libro, una autobiografía. Sin embargo, siempre pensé que lo correcto sería que viera la luz cuando yo ya no estuviera, y, probablemente, tampoco las personas implicadas. Pero todo lo que sucedió con mi hijo cambió por completo ese plan».

«Que no os hagan de menos. Ellos han nacido de un Borbón y vosotros, de un Cristo»

Y es que Bárbara siempre creyó en la parábola del hijo pródigo, y una de sus esperanzas es que Ángel Cristo Junior, que siempre ha sentido pura devoción por su madre, vuelva de nuevo a ella. Para ese momento guarda una de las mejores de sus mil caras. Algunos han pensado que este episodio en su vida, solo fue un estrambótico (y estudiado) montaje para sacar dinero, en un momento en el que la familia estaba llena de deudas.

Desde entonces, Bárbara tiene la sede de todas sus operaciones, mediáticas o no, en la Costa del Sol. Se ha refugiado con sus gatos persas en su lujosa casa de «Las Terrazas de las Lomas de Marbella Club», en un inmueble que adquirió en la exclusiva comunidad situada en la Milla de Oro, un lugar que sobrevivió a la barbarie urbanística que arrasó todo y que ahora se ha convertido en su lugar en el mundo mientras espera volver a ser rutilante estrella.