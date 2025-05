Bárbara Rey: "La Reina Sofía no aparecerá en mis memorias porque no forma parte de mi vida"

La inminente publicación de la autobiografía de Bárbara Rey ya levanta polémica antes de salir al mercado. La artista vale más por lo que calla que por lo que habla, y en el libro va a descubrir pasajes inéditos de su vida que nunca salieron a la luz. Pero hay algo que Bárbara quiere desmentir categóricamente: “Han dicho que me meto con la Reina Sofía en mis memorias, y mienten, porque ella no forma parte de mi vida y no aparece en mi autobiografía”.

-Ha cambiado de opinión. Primero dijo que el libro no saldría hasta después de su muerte, y ahora se anuncia lo contrario...

Me he decidido a adelantarlo obligada por los acontecimientos que han marcado mi vida en el último año y medio. Se me ha acusado de muchas cosas que son falsas, y ya es hora de contar mi verdad y desmentirlas. Cuento un montón de cosas que me han ocurrido, porque parece que solamente se habla del monotema.

[Se refiere a su polémica relación con el Rey Juan Carlos, que ha hecho correr ríos de tinta y largos comentarios televisivos: “Mi vida es mucho más que eso”].

-¿Escribe con el ánimo de ajustar cuentas?

No soy, ni he sido, una mujer vengativa. Nunca me meto con nadie ni le hago daño a nadie. Lo único que le puedo asegurar es que el libro es muy bueno, muy entretenido, y que la gente se lo va a pasar muy bien leyéndolo. Y que ellos decidan si es polémico… Porque hay quien ya busca crear polémicas sin haberse leído el libro ni conocer su contenido. Sacan conclusiones gratuitamente…

-Como lo de decir que arremete contra la Reina Sofía.

Efectivamente. Le repito que la reina no aparece en mis memorias ni forma parte de mi vida. Con esto te demuestro la cantidad de mentiras que se están diciendo en los últimos días. Pero cuanto más mientan, siempre que se pueda demostrar que es mentira, mejor para mí.

-¿Llegará el día en el que la veremos reconciliada con su hijo Ángel?

De ese tema no voy a hablar. Tan solo te digo que es un hijo al que quiero mucho, le sigo queriendo igual que siempre, y no hablo… Yo sé lo que siento por él.

-¿Cuáles son sus proyectos profesionales más inmediatos?

Como bien sabe, tengo un contrato estupendo con Telecinco y hay cosas a la vista de las que aún no puedo adelantar nada.

-¿Y que aparezca en su vida un nuevo amor?

Yo estoy muy bien sin pareja. No necesito un hombre al lado para sentirme más feliz.

-Hace unos días la vimos en la Feria de Sevilla, en la misma caseta, la de "El Turronero", en la que Paz Padilla acabó revolcándose por los suelos…

Bueno, ya sabe cómo es… Muy guapa y muy divertida. Y me tiene mucho cariño.

-Francisco Rivera ha dicho que le hubiera encantado tenerla como madrastra antes que a Isabel Pantoja.

Siento un enorme cariño por los hijos de Paquirri, y les agradezco el que ellos me tienen a mí.

-¿También lo siente hacia Kiko?

Claro, es muy buena persona. Le conocí a través de mi hija Sofía y me pareció un chico extraordinario.

-Para extraordinaria, Sofi.

Lo es. Estoy muy orgullosa de ella. Gracias a Dios, mi hija está genial y ha ayudado mucho a Kiko. Y si Sofía me habla bien de una persona, es que es buena persona.

-¿Qué opina sobre Isa Pantoja?

Que es muy buena niña. Le deseo que tenga un buen parto y que sea muy feliz.