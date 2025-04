Weston, el hijo de Nicolas Cage, condenado a un programa de salud mental tras agredir a su madre

El pasado 2 de abril, Weston Coppola Cage, hijo del actor Nicolas Cage, fue condenado a seguir un programa de salud mental tras agredir brutalmente a su madre, Christina Fulton, el 28 de abril de 2024. Weston, de 34 años, recibió esta sentencia tras la intervención de un juez que determinó que su trastorno de salud mental fue un factor clave en el ataque. La condena le permite evitar la cárcel si completa el tratamiento psicológico durante dos años.

Relato desgarrador

El testimonio de Christina Fulton ante el tribunal fue desgarrador. La actriz relató cómo su hijo la agredió en su apartamento, afirmando que Weston la agarró del pelo, la empujó al suelo y la asfixió. "Me clavó el pulgar en la cuenca del ojo. El dolor era insoportable. Perdí la visión. Estaba perdiendo el conocimiento", relató, añadiendo que si no fuera por la intervención de una amiga, su vida habría estado en peligro.

Weston Cage junto a un amigo Gtres

Fulton, aún visiblemente traumatizada, no dejó de expresar su amor hacia su hijo, pero también señaló que sigue temiéndole, pues él no ha mostrado "remordimiento". "Me han demonizado por ser una buena madre", dijo entre lágrimas. A pesar de esto, pidió al tribunal que Weston recibiera la ayuda que necesita, solicitando que fuera ingresado en un centro hospitalario de tratamiento.

Por su parte, el abogado de Weston, Michael A. Goldstein, defendió que su cliente había comenzado un proceso de rehabilitación desde el incidente y que se encontraba "sobrio" y en "plena forma". "Está en plena forma, a punto de casarse y está progresando", señaló en la audiencia. Sin embargo, las palabras de la madre contrastaron con las del abogado, reflejando el dolor y la frustración que ella vive desde el ataque.

Crisis nerviosa

El juez Enrique Monguía subrayó que la salud mental de Weston fue un factor decisivo en la agresión. "Estaba sufriendo una crisis nerviosa en ese momento", indicó. La condena incluye además la prohibición de acercarse a las víctimas o testigos, poseer armas de fuego y cometer actos de violencia.

Tras el veredicto, Fulton expresó su amor por su hijo en una entrevista, pidiendo nuevamente ayuda para él: "Te quiero, hijo", concluyó.