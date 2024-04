Xavier Novell, el ex obispo de Solsona, se casa por la iglesia con permiso del Papa Francisco

Su historia de amor fue todo un escándalo, pero continúan escribiendo capítulos que mantienen a muchos expectantes y sin perder detalle alguno a sus movimientos. Así, este lunes han sido muchos los que se han sorprendido al conocer que Xavier Novell, quien fuese obispo de Solsona, haya contraído matrimonio con Silvia Caballol, la mujer por la que decidió colgar los hábitos y vivir en supuesto pecado. Y es que pocos vieron con buenos ojos que en 2021 decidiese dejar su cargo eclesiástico para vivir sin miedos su amor por una psicóloga que había ganado cierta relevancia escribiendo novelas eróticas. Fue muy comentado que en septiembre de ese año se casasen por lo civil, también que formasen una familia propia con la llegada de sus gemelas –ella tiene otros tres hijos de una relación anterior-. Pero nada como hasta ahora, que se han dado el ‘sí, quiero’ por la Iglesia, formando ya por fin matrimonio canónico con la bendición misma del Papa Francisco.

Xavier Novell era un hombre de Dios hasta que se enamoró de una mujer de ciencia con intereses en lo erótico. Este lunes han dejado a todos en shock y es que han anunciado que ya son marido y mujer, ahora también a ojos de la iglesia a la que él renunció representar. Ha sido Silvia la encargada de compartir la buena nueva con todos sus seguidores de Instagram, en su labor como influencer. Y es que tras el escándalo que supuso su romance, ella ha sabido mantener la atención en niveles óptimos entre sus fans con detalles cotidianos de su día a día y la crianza de sus hijos junto al ex obispo de Solsona.

“Pensé que sería honesto, después de tanto tiempo que han estado con nosotros, no esconder que Xavier y yo finalmente pudimos casarnos en la Iglesia, gracias a la misericordia del Santo Padre que le concedió la secularización”, destaca la psicóloga al anunciar su boda y “la gran calidad humana y espiritual del Papa Francisco”. Y es que, sin la mediación del Pontífice, su enlace por la iglesia no habría sido posible y se conformarían con su unión civil de tres años atrás. Pero ellos querían estar casados “como Dios manda”.

Xavier Novell y Silvia Caballol Instagram

“Ha sido un largo camino, pero hemos podido regular nuestra situación canónica: casarnos como queríamos y poder volver a recibir la comunión”, continua explicando Silvia. Eso sí, lo que le interesa dejar claro es que Xavier Novell “sigue siendo un obispo, pero incapaz de llevar a cabo el ministerio” y deja clara su postura, aunque haya pasado ya su tiempo, sobre la salida de su marido: “No creo que el encubrimiento que acompañó la renuncia de mi marido ahora hace dos años y medio fuera del todo bien”. Eso sí, no quiere abrir nuevos frentes y desea tan solo compartir su felicidad con el mundo, después de poder vestir de blanco y jurarle amor eterno, ya bajo los preceptos de la iglesia que no vio con buenos ojos su amor. Es por eso que cierra su mensaje viral con una declaración de intenciones para aquellos que no han apoyado su romance: “Lo siento por todos los que piensas que hubiera sido mejor guardar el secreto, pero no puedo seguir actuando como si no pensara ni sintiera”.