¿Fango en la comunidad de Madrid o en los bajos de la Moncloa?

Lunes

El PP gana las elecciones europeas. Cuatro puntos más que el PSOE dice que no son mucho, pero que a Tezanos le deben parecer muchísimos, teniendo en cuenta los vaticinios con sus encuestas del CIS, siempre a favor de su partido (¿Le echarán? Se admiten apuestas…). SUMAR se queda en nada; tanto que Yolanda Díaz, dimite. VOX se convierte en tercera fuerza e irrumpe un partido que parece de broma “Se Acabó La Fiesta”, pero que no tiene ninguna gracia. Entre todos los resultados, me provoca dolor de estómago el de PODEMOS, que se ha quedado en nada, pero que saca dos escaños. O sea que Irene Montero se va a Bruselas, con un sueldo de 10.000 euros, viajes en business y dietas generosas, como recompensa por esa “gran gestión” al frente de igualdad, que ha fracturado el feminismo y le ha dejado con una pésima imagen y una enorme falta de credibilidad. Todo eso, por la osadía ignorante de una señora que ahora se va de bienpagá a Europa, sin haberse arrepentido siquiera de la ley del “solo sí es sí” y tras haber sido, sin duda, la peor ministra de igualdad de la historia de la democracia.

Irene Montero Gtres

Martes

Ya está en vigor la ley de amnistía, está publicada en el BOE y sancionada por el rey. Pero…, mientras el independentismo se une contra Illa y se hace con el control de la mesa del Parlament, comienzan las dudas con respecto a la propia amnistía. Cuidado que no es broma, porque la interpretación de la ley es confusa. A ver qué dice Europa… Entretanto, en España se abren diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez por una nueva denuncia de Manos Limpias, por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias… Esto es un no parar de asuntos de tribunales.

Miércoles

Dice OK Diario que el juez Llarena planea levantar la orden de detención contra Puigdemont. Vale. De momento sabemos que el fiscal general quiere y los del procés, no… Veremos. Hartos estamos (catalanes incluidos) de que Puigdemont y Cataluña independentista copen la actualidad… Mientras, el presidente Sánchez se va a disfrutar de una entrevista a la medida en RTVE. ¿Qué dijo? Que si el PP no quiere desbloquear el CGPJ, lo hará él…; que no hay nada en su familia y que el tiempo pondrá las cosas en su sitio; que en España ha habido casos clarísimos de lawfare, pero que no cree que ocurra con él; que ahora no hay una ultraderecha, sino dos y con tres cabezas; que confía en su vicepresidenta, recién dimitida de Sumar; que todos los caminos pasan y llegan a Illa…¡y que la máquina de fango tiene su sede social en la Comunidad de Madrid! El presidente, ningunea a Feijóo, dándole una patada a quien le roba el sueño: Isabel Díaz Ayuso. ¿Alguna sorpresa más? La que produce la entrega de María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, máxima fan de su jefe. Es de una vehemencia que da grima… Explica Miguel ángel Revilla que “hay que defender el puesto”. Será eso…

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez next to his wife Begona Gomez, gives a thumb up during a campaign closing meeting in Madrid, Spain. Emilio Morenatti Agencia AP

Jueves

Ayuso, como era de esperar, contesta a Sánchez: “el fango lo tiene en los sótanos de la Moncloa…”. El mismo día, Yolanda Díaz, cuando le preguntan por el reparto de funciones de Sumar, dice: “lo que me faltaba es estar para repartir”… ¿Perdón? Un misterio todo. Lo único que sabemos es que Yolanda no se va, se queda… (¿Quién dijo eso, que no recuerdo?)

Viernes

La fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, confirma que el fiscal general del Estado Álvaro García, ordenó publicar el comunicado sobre el novio de Ayuso. No extraña, porque Álvaro García ya reconoció su responsabilidad, pero claro, el empresario se ha querellado. Eso de que los funcionarios públicos revelen la privacidad de un ciudadano es de República Bananera,… sea el ciudadano el novio de Ayuso o su vecino del quinto. La verdad es García no se corta en nada. Hoy ha ordenado que se aplique la ley de amnistía a “la totalidad de las conductas y levantar las medidas cautelares”, después de que los cuatro fiscales del procés, se negaran a amnistiar la malversación, por, según su criterio, “ser contrario a la ley”. Al final tendrá que decidir un juez. Por cierto, que los jueces están atentos al ultimátum de Sánchez de hacer una reforma legal para renovar el CGPJ si no hay acuerdo antes de julio… Felipe González advierte: “Hay que hacerlo, pero como dice la ley”.