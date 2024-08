La intensa rutina de la Princesa Leonor en Marín y sus nuevos privilegios adquiridos

La princesa Leonor ya ha puesto punto y final a sus vacaciones, siendo la última de la Familia en hacerlo. Tras emplazar su descanso en un destino secreto, los Reyes Felipe y Letizia regresaron a palacio para ayudar a su hija Sofía a ultimar los detalles de su vuelta a la UWC Atlantic College de Gales. Por su lado, aprovechó al máximo sus últimos días de asueto con una escapada a Málaga, llegando a filtrarse un vídeo de ella en una caseta de la Feria, de fiesta con sus amigos. Pero ya está en Madrid, de vuelta a la rutina, aunque ahora le tocará estrenar una nueva para su inminente ingreso en la Escuela Naval de Marín, Vigo, el próximo jueves. Aunque a pasos acelerados, su formación militar no ha terminado y comenzará el que será para ella su tercer curso, aunque su segundo año de preparación en el Ejército. Lo hará con el grado de guardiamarina, que equivale al de alférez.

La Princesa Leonor y el Rey Felipe en Pontevedra. Gtres

Como ya forma parte del Ejército, esta vez acudirá al que será su hogar los próximos meses en solitario, sin el respaldo de sus padres, como así hicieron el año pasado al alistarse en la Academia Militar de Zaragoza. Las imágenes serán suministradas por Casa Real. Lo hará a las 19:00 horas, con todo preparado en su macuto para acomodarse, conocer un poco a sus nuevos compañeros y comenzar su formación el mismo viernes a primerísima hora de la mañana. A las 6:45 está programada la alarma para levantarse, aunque deberá hacerlo quizá antes o ser muy organizada, pues su habitación deberá estar completamente limpia y organizada antes de las 7:00, que es cuando tiene tan solo media hora para el desayuno. Por supuesto, ya con su uniforme blanco impecable. Algo a lo que será pasada a examen a diario exactamente a las 8:00, antes de dar comienzo las clases a las 9:00, para completar sus conocimientos sobre navegación marítima y cultura naval.

Las clases duran hasta la 13:30 horas, que llega el momento de hacer ejercicio. Antes han asistido a clases de 45 minutos, con cinco minutos de descanso, más el descanso de media hora a las 10:30 para almorzar y recobrar fuerzas, porque el día promete ser intenso. Después de hacer el correspondiente deporte, ya sea en el pabellón o en el exterior, incluso con rutas para correr que les permite ver la playa. En su itinerario también incluye un día a la semana de natación. Con tanto trajín físico y mental, a las 14:30 se abre el pabellón de comidas, con una hora y media para poder saciar su apetito y descansar, antes de volver a formar a las 18:00 para leerse la orden del día, hacer la oración y recogerse a los cuartos a estudiar. Después, a las 21:30 están llamados para la cena y dar por finalizadas sus tareas agendadas.

La Princesa Leonor conduciendo en Mallorca. Gtres

La princesa Leonor, al encontrarse en tercer curso, tiene una mayor libertad y privilegios en comparación con la Academia Militar de Zaragoza. Ahora en la Escuela Naval de Marín puede sentarse donde quiera en el comedor, pues no tiene un asiento asignado, lo que le permite socializar con aquellos que le resulten más afines. Pero lo que más disfrutará seguramente es del privilegio de poder salir por Marín o Pontevedra a diario con sus nuevos compañeros de formación. Antes, en Zaragoza, tan solo podía hacerlo los fines de semana. Sin embargo, aquí no suele ser siempre la opción elegida por los guardiamarinas, como así reconocen a ‘Vanitatis’ antiguos alumnos: “Habitualmente no se hace porque es inviable. Los horarios, los estudios y las actividades deportivas están calculados al milímetro y son muy duros”. En su lugar, ven películas en sus tablets, estrechan lazos con sus amigos y se recuperan del frenético día que han pasado y del que tendrán al día siguiente con idéntica precisión.