Funeral del Papa Francisco: Letizia se impone en estilo y joyas en el funeral de Francisco

España es uno de los países que mejor trato recibe siempre por el Vaticano. Nuestra tradición católica hace que los monarcas gocen de un sitio destacado en las celebraciones de la Santa Sede, las reinas puedan vestir de blanco delante del Papa e, incluso, el regente español fuera uno de los que tuviera históricamente derecho de veto en las elecciones papales.

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump attend Pope Francis' funeral mass at St. Peter's Square. DPA vía Europa Press

Doña Letizia parece que tuvo esto muy presente ayer en el funeral del Papa Francisco y decidió responder a este trato preferente. Lo vimos en el look que escogió para la despedida del Santo Padre. La Reina optó por un sencillo y elegante vestido en tweed negro riguroso que marcaba la cintura y que ya lució el año pasado para el funeral de Fernando Gómez-Acebo, aunque en aquella ocasión lo combinó acertadamente con unos zapatos que esta vez sustituyó por un diseño cerrado y medias.

bolso de Carolina Herrera

Tocó su cabeza como manda el protocolo, con la tradicional mantilla (sin peineta) y culminó con uno de sus bolsos favoritos, de la firma Carolina Herrera. Pero lo que más llamó de su elección fueron sus joyas, que la convirtieron en la más enjoyada de ayer. Sobre su pecho izquierdo lucía su broche favorito, el de la Infanta Isabel. Se trata de una pieza formada por una gran perla gris pálido rodeada de dos filas de diamantes. De él cuelga una perla que, pese a lo que muchos medios han afirmado, no es la famosa Peregrina de la Corona española. Así lo confirma David Rato, autor de Spanish Royal Jewels, a este periódico: «Una aclaración importante que hay que hacer es que no es la supuesta perla Peregrina la que va colgando del broche, como muchos medios siguen insistiendo. La reina Letizia todavía no ha lucido esa joya tan especial». Este experto, además, corrobora la preferencia que tiene doña Letizia por mencionada pieza: «Es el broche que más veces ha lucido en estos casi once años de reinado Se lo hemos visto en un total de seis ocasiones. Además, es una pieza que da bastante juego, ya que se pueden quitar elementos e intercambiarlos por otros. Se ve que está experimentando con él, tal y como lo hizo su suegra, la reina Sofía, en incontables ocasiones». Completaba el look con pendientes de perlas australianas.

Haakon, Crown Prince of Norway and his wife Mette-Marit, Crown Princess of Norway, attend the funeral mass for the late Pope Francis at St. Peter's Square. DPA vía Europa Press

A escasos metros de Doña Letizia se encontraba Melania Trump también cubierta con mantilla, luciendo un espectacular abrigo cruzado de Dolce & Gabbana y las manos protegidas con guantes de encaje. Matilde de Bélgica, por su parte, fue otra de las que se animó a lucir una joya destacada: el chocker de perlas y diamantes, que llevó en el funeral del Duque de Edimburgo.

King Carl XVI Gustaf (R) and Queen Silvia of Sweden attend the funeral mass for the late Pope Francis in St. Peter's Square. DPA vía Europa Press

La reina Silvia de Suecia llevó el mismo collar de perlas con el que acudió el pasado 24 de abril al funeral del príncipe Andreas de Sajonia-Coburgo Gotha. Rania de Jordania, María de Dinamarca, Charlene de Mónaco y Mette-Marit, por su parte, hicieron gala de su sobriedad, todo lo contrario que María Teresa de Luxemburgo, que destacó por un look demasiado informal y sin mantilla. Además de Melania, hubo otras primeras damas, como es el caso de Brigitte Macron, que lució un elegante diseño de Louis Vuitton que combinó con un bolso de Dior. El look de Jill Biden, que acudió junto a su marido, Joe, llamó la atención por sus botones.

Prince Albert II of Monaco (C) with his wife Charlene arrive for the funeral Mass of Pope Francis in Saint Peter's Square in Vatican City, 26 April 2025. RICCARDO ANTIMIANI Agencia EFE

En lo que respecta a la delegación española, volvió a destacar las dos visiones tan contrapuestas que tienen María Jesús Montero y Yolanda Díaz. La primera, llena de encajes y lazos y con una cruz que destacaba en el pecho. Díaz, en cambio, prefirió una opción más sobria. Además de la elegancia del Rey Felipe VI, en el apartado masculino destacaron Donald Trump y el Príncipe Guillermo. Ambos se decantaron por el color azul, en lugar del riguroso negro que parecía marcar la etiqueta.