Funeral del Papa Francisco: Críticas a Felipe y Letizia por lucir gafas de sol: ¿están prohibidas por el protocolo?

El Papa Francisco ha sido despedido por 160 delegaciones de todo el mundo, ante cerca de 200.000 asistentes y con millones de personas siguiendo la ceremonia desde sus hogares por televisión. El dolor ante su pérdida es mayúsculo, aunque también, tras asimilar la trágica noticia que llegó el pasado lunes, también hay hueco para desviar la atención a otros detalles. Por ejemplo, a quiénes han asistido al funeral, quiénes han protagonizado las ausencias más sonadas y algunas notas de color que se han producido durante la jornada.

Entre ellas, algunas protagonizadas por los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia. Por un lado, se ha hablado mucho sobre su saludo con Donald Trump y su esposa Melania, con los que han coincidido en primera fila. Pero también se ha analizado al detalle sus looks. Hay dos detalles que no han pasado desapercibidos sobre la consorte española. Primero su broche, una de las joyas de pasar de la reina Victoria Eugenia. Pero también por el hecho de completar su atuendo con unas amplias gafas de sol, como así ha hecho su marido. No a todos les ha gustado este gesto y ya han surgido las primeras voces críticas.

Los Reyes Felipe y Letizia en el funeral del Papa Francisco. Gtres

Los Reyes de España se protegen del sol con gafas

Los Reyes han presidido la comitiva española que acude al Vaticano a presentar sus respetos ante los restos del Papa Francisco, antes de poner rumbo a Santa María La Mayor para recibir sepultura. Han respetado con esmero el protocolo de vestimenta, que les obligaba a vestir de riguroso luto, como también han hecho sus acompañantes: María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Félix Bolaños y Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, se han saltado ciertas premisas los soberanos, al añadir a su estilismo fúnebre unas gafas de sol negras.

No están bien vistas en este tipo de ceremonias religiosas, aunque bien es cierto que no hay una norma escrita que las prohíba. A su llegada no las lucían, pero sí las sacaron tras ocupar su asiento al lado del matrimonio Trump. El sol les daba de frente y el calor comenzó a apretar, a pesar de ser primera hora de la mañana. Este gesto ha llamado poderosamente la atención de muchos en las redes sociales, considerando que el uso de gafas de sol en la ceremonia es una falta de respeto. Se preguntan si el protocolo lo permite, algo que está en duda.

Trump Vatican Pope ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Si bien es cierto que no lo prohíbe, tampoco se recomienda su uso en este tipo de actos solemnes. Se entiende que es una desviación de la norma y la tradición. La Reina Letizia ya ha lucido este complemento en otras ocasiones, pero no en situaciones tan marcadas por el protocolo. Menos habitual es ver al Rey Felipe con gafas de sol, más allá de sus salidas privadas o en momentos en el que el ambiente es distendido, como cuando participa en regatas, por ejemplo. Pese a todo, son muchos los que les han defendido en el intenso debate que se ha generado y destacan que el sol les impedía seguir la ceremonia de manera cómoda. Es cierto que las gafas de sol suponen una barrera al contacto visual y les aleja del público, pero también les evita crear gestos extraños en su rictus por culpa de los justicieros rayos solares.