El inusual nuevo trabajo que Belén Esteban ya ha aceptado

Belén Esteban está imparable, aunque no todos seamos conscientes de ello tras su salida de la televisión. Aunque la “patrona”, como así se la llama ahora tras ver su último tatuaje, haya dejado de acompañarnos en las tardes de Telecinco desde ‘Sálvame’, no se ha quedado en casa este verano. Lo comenzó inmersa en su próxima aventura en televisión, ahora en Netflix donde dejará claro que su programa no está muerto, a pesar de que le han dado la estocada tras 14 años en antena. Después disfrutó de planes estivales junto a su marido, Miguel Marcos, alejando con ello los constantes rumores de crisis. Pero entre medias estaba negociando un nuevo contrato que le hará brillar, aunque sea en un terreno novedoso y, en ocasiones, polémico.

Belén Esteban Instagram

La colaboradora de televisión ha querido dar un giro inesperado con el nuevo proyecto que se trae entre manos. No tiene nada que ver con lo que ha hecho hasta ahora en la pequeña pantalla, tampoco en la grande. No pretende conquistar los supermercados con nuevos productos, dado que su empresa de gazpachos, patatas fritas y cremas de verduras se ha desplomado este año con pérdidas de hasta el 94%, como así informábamos en La Razón. Pero a Belén Esteban no se le acaban las ideas para amasar fortuna o, al menos, no se ha terminado su tirón como reclamo publicitario y es que aquí está la clave de su próximo negociado.

Será el próximo 18 de septiembre cuando está previsto que veamos lo nuevo de Belén Esteban. Se trata del amadrinamiento de una nueva tarifa eléctrica. Hasta ahí todo normal, pues no es –ni será- la primera famosa en asociar su imagen con un producto para así atraer a su público y estrechar lazos comerciales. Lo curioso de todo esto es que la de Paracuellos del Jarama ha prestado su imagen para una nueva campaña publicitaria de CreaEnergía, donde su imagen será tratada exclusivamente a través de Inteligencia Artificial.

Los looks de Belén Esteban y Carlota Corredera. GTRES

Últimamente se ha puesto muy de moda esta técnica y está en boca de todos, pero sobre todo por los aspectos negativos que ha mostrado al mundo, con polémicas y bulos. Ahora, Belén Esteban se presta a esta nueva tecnología en expansión para ser un reclamo publicitario de última generación. Con ello, demuestra que nada le da miedo, que no teme a sumarse a un bombardeo si con ello calla bocas y deja claro que tiene futuro laboral para largo, a pesar de que su presencia en Mediaset esté en el aire y su empresa alimenticia hace aguas.