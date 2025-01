La importante prueba médica que Isa Pantoja afronta tras su desmayo durante el embarazo

Aunque todas las miradas estén fijadas ahora en el Hospital Materno infantil de Gran Canaria, donde permanece ingresada la hija de Anabel Pantoja, la salud de su prima también preocupa. A la vez que la pequeña Alma lleva dos semanas hospitalizada y recibiendo cuidados intensivos, Isa Pantoja, que ya se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo, ha sufrido un revés de salud que mantiene en vilo a los suyos. Al menos a los que aún se consideran próximos a ella. Lo que definió como “un sustillo” en sus redes sociales se tradujo en un desmayo en mitad de una tienda. Se habla de que podría haber sido una bajada de tensión o que el azúcar hubiese tenido algo que ver, pero nunca está de más dejar que sean los profesionales quienes saquen de dudas y descarten males mayores. Así lo ha hecho la hija de Isabel Pantoja, que ha acudido al hospital a someterse a una batería de pruebas médicas.

Isa Pantoja cuenta su susto de salud Redes sociales

“Me asusté al despertarme, porque no sabía qué me había pasado, pero me dieron Coca-Cola y ya mejoré”, le reconocía a sus seguidores de Instagram la mujer de Asraf Beno. No quería alertar ni llamar a la preocupación, ahora que todos están consternados por lo que le ha sucedido a la hija de su prima Anabel, pero sí quería describir lo que le había sucedido, aún con el susto en el cuerpo: “Qué sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedaras sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada”. Esto, además de contárselo a sus fans, se lo ha narrado con todo lujo de detalles a su médico, quien le ha recomendado realizarse unas mediciones necesarias para encontrar el motivo de ese desmayo, creyéndose de antemano que se trataría de una bajada de tensión.

En la mañana de este miércoles, Isa Pantoja se ha personado en el centro médico a la hora acordada para ponerse en manos del equipo. No ha dudado en detallar cómo ha ido la prueba, con su correspondiente imagen para dejar constancia de que está tomando precauciones en su avanzado embarazo: “Curva larga de glucosa. Son tres horitas así que sí, tengo mala cara, tengo sueño, pero no tengo náuseas, que es lo más importante”, detallaba en los stories de su cuenta personal de Instagram. Una prueba que le alertará si tiene diabetes gestacional, lo que podría explicar sus desvanecimientos al no producirse la insulina necesaria durante el embarazo. Aun no tiene los resultados, pero a buen seguro que los compartirá con el público, aunque no esté dispuesta a traicionar la confianza de su prima en la misma situación.

Isa Pantoja De viernes

Aunque Isa Pantoja no tenga problema alguno de hablar de problemas médicos con sus seguidores, se blinda cuando sale en la conversación el nombre de Anabel Pantoja. El motivo por el que han ingresado a su hija Alma se ha mantenido en secreto, siendo ella uno de los primeros miembros en viajar hasta Gran Canaria para estar a su lado nada más conocer la noticia: “Estuve allí el pasado fin de semana porque necesitaba estar al lado de mi prima. Soy mamá y entiendo lo doloroso que tiene que ser esa situación”, desvelaba ya a su regreso desde el plató de ‘Vamos a ver’ de Telecinco. “En esos momentos una tiene que estar donde tiene que estar, da igual lo que digan, todos hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era estar apoyando a Anabel, en mi caso porque entiendo lo que la palabra madre significa y necesitaba estar al lado de ella. Son muchas emociones. Yo entiendo que, para la gente, a nivel mediático, sea importante quién fue, si nos vimos los unos con los otros, pero para nosotros lo más importante es la salud de la bebé”, esquivaba hablar de cualquier otro asunto como el encuentro con su madre, su hermano o su tío.