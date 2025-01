Isabel Pantoja no ha coincidido con sus hijos en Canarias: "No ha querido ver a su familia"

El clan Pantoja ha dejado sus diferencias a un lado y ha viajado a Las Palmas de Gran Canaria para apoyar a Anabel, que atraviesa sus horas más complicadas tras el ingreso de su hija Alma en la UMI (Unidad de Medicina Intensiva) del hospital materno infantil de Las Palmas. Tanto la tonadillera y su hermano Agustín como sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, han arropado a la influencer este fin de semana y no se han despegado de Anabel. Belén Esteban y Susana Bicho, íntimas de la sobrina de la artista, también han estado al lado de la familia en la isla, viajando de urgencia a Canarias tras conocer la situación.

Todas las miradas están puestas en Las Palmas y en el clan Pantoja. La tonadillera se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Anabel y toda la familia está volcada en la influencer y David Rodríguez, el padre de la bebé. Ahora, Antonio Rossi ha desvelado cómo está viviendo la cantante este complicado momento, explicando que no ha coincidido con sus hijos durante desde que aterrizó en Canarias.

Tal y como ha revelado el periodista, Isabel Pantoja está afrontando esta situación en un "segundo plano". "No quiere ser protagonista de absolutamente nada. Es verdad que está apoyando a su sobrina en todo, pero no quiere aparecer ni que se focalice todo en ella", ha declarado Rossi sobre la postura de la tonadillera, explicando que "está con ella, pero a la retaguardia, informada. No quiere que nadie focalice la noticia en su aparición en el hospital". "A día de hoy, la familia no se ha visto. Isabel Pantoja no ha querido ver a su familia, ni la familia ha querido ver a Isabel Pantoja, los hijos no han coincidido con su madre de forma voluntaria", ha explicado Antonio Rossi sobre el asunto.

Los Pantoja con Anabel

El clan, al enterarse de la grave situación que atraviesa Alma, no ha dudado en desplazarse hasta Canarias para estar al lado de Anabel y de David en estos momentos, dejando a un lado sus diferencias para estar con la influencer y su pareja, que no se separan de su hija desde que ingresó en el hospital.