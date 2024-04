Carmen Borrego detalla las secuelas que sufre por la traición de su hijo

“Cualquiera que es madre sabe lo que implica un golpe de este tipo, pero estoy serena. Mi hijo se ha equivocado, pero no ha matado a nadie”. Con este sentimiento encontrado se sentaba Carmen Borrego en el plató de ‘De Viernes’ con su hermana, Terelu Campos, arropándola y ayudándola a estructurar sus pensamientos, ante la traición pertrechada por su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo. “No ha matado a nadie, pero te ha roto el corazón”, le matiza su hermana, que se ha convertido en su principal apoyo ante el dolor que experimenta tras salir de ‘Supervivientes’ y toparse con la dura entrevista de su vástago.

“No va a ser una noche cómoda, ni ha sido una semana cómoda y, evidentemente, aquí estoy sentada a intentar contestar”, comenzaba la entrevista la protagonista. Algo que Terelu le reconocía: “Espero que sea lo menos dolorosa posible, nos enfrentamos a uno de los momentos más incómodos familiarmente, el más innecesario, pero quiero decirte que no estás sola, estoy aquí como colaboradora invitada, pero estoy aquí, sobre todo, como tu hermana”. Pese al varapalo recibido, Carmen Borrego asegura que “estoy nerviosa, pero tengo una cierta serenidad, mi conciencia está tranquila. Lo he dicho desde el primer momento. Quiero decir, de antemano, que una madre no deja de querer a un hijo de un día para otro”, aunque también deja claro que siempre estará ahí para José María, aunque no entiende por qué ha decidido atacarla de manera tan cruel, cuestionándola como madre.

Carmen Borrego reconoce que “no estoy bien, duermo mal por la noche, quiero estar preparada para verle, pensar bien las cosas, no es que no dé el paso de hablar por rencor, como madre no he dejado de querer a mi hijo ni un solo día, ni un solo instante, pero mi hijo no está preparado para esa conversación, le conozco muy bien, porque soy su madre”. Unas declaraciones que remueven en su sitio a su propia hermana, que ha sido más dura con su sobrino, cargando contra él, quizá, donde más podría dolerle: su abuela, María Teresa Campos. “A lo mejor no entiende lo que digo, pero viendo todo esto que está ocurriendo, menos mal que mamá está muerta. Mamá no habría entendido que el que ella consideraba el hombre de su vida hiciese esto, aunque tienes razón en que no habría pasado nada de esto si ella hubiese estado viva y sana”, sentencia con crudeza.

El deseo de Carmen Borrego con su hijo

Pese al dolor que ha confesado experimentar al ver cómo José María Almoguera le ha traicionado en la portada de una revista junto a su exmujer, Carmen Borrego sigue empeñada en recalcar su amor como madre. Y es que no quiere agrandar la brecha que ahora le separa de él. De hecho, durante su entrevista en ‘De Viernes’ llega a dejar claro que desea verle, algo que tendría fácil, al trabajar ambos en el programa ‘Así es la vida’. Los pasillos de la cadena pueden ser el escenario de un encuentro fortuito, pero aún no se ha producido: “Cuando le veo en las imágenes siento dolor y siento amor, por muy contradictorio que sea, no me gusta oír a la gente destrozar a mi hijo y no voy a participar de eso. Yo sé que en ese momento él no está bien y creo que no ha valorado en los que se ha metido, creo que incluso se lo ha dicho a algunos compañeros, que cuando vio lo que se había publicado se sintió muy mal”.

Carmen Borrego trata de encontrar una justificación a lo que entiende como una traición por parte de su hijo, aunque aún no la encuentra. Se especula con que la entrevista de la polémica se debe a su deseo de comprarse una nueva casa, algo que ella no quiere valorar. Pese a ello, siente cierta pena por su vástago, al considerar que “debe estar alucinado y preocupado de que yo esta vez no haya descolgado un teléfono o escrito un Whatsapp”. Y es que ella cree que esa incómoda conversación pendiente debe ser cara a cara y lejos de los platós: “Aunque le parezca mentira a mucha gente, he deseado esta semana encontrarme con él en el programa en el que ambos trabajamos. El día que nos veamos frente a frente será el día en el que él tome conciencia de lo que ha ocurrido”, sentencia en su afán de restarle hierro al asunto y tener la esperanza de que todo se arreglará, aunque ahora lo vea como algo lejano.