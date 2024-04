La nuera de Carmen Borrego echa más leña al fuego y hace estallar a Terelu Campos

Las hijas de María Teresa Campos no se sienten cómodas al tener que hacer frente a la polémica generada por las duras declaraciones de José María Almoguera. Sin embargo, no han encontrado una forma mejor de hacerlo que en un plató de televisión, aunque lleven ya dos semanas haciendo un recorrido respondiendo a los reproches del hijo deCarmen Borrego, así como los de su exmujer, Paola Olmedo. Así lo hacían una vez más desde el programa ‘De Viernes’, donde la protagonista se sentaba protegida por su hermana, Terelu Campos, a responder punto por punto a su vástago, pero también dejando claro lo mucho que se ha equivocado la que aún es su esposa, hasta que decidan firmar los papeles del divorcio que no todos se creen y que algunos consideran que es un posible montaje para sacar dinero fácil y así comprarse una nueva casa. Pero si las hermanas respondían a la polémica el viernes, ya se ha producido la réplica desde el bando contrario. La guerra se aviva.

Carmen Borrego y Terelu Campos De viernes

Aunque Carmen Borrego ha mantenido que su relación con su nuera era idílica y que nunca han tenido una palabra más alta que otra, lo cierto es que parecen enemigas declaradas. Al menos así se desprendía en su día en los audios que dinamitó su relación, también en la exclusiva de la polémica y también ahora que las hermanas Campos se han sentado a responder. Paola Olmedo ha tenido ocasión de valorar qué le estaba pareciendo la entrevista concedida por su suegra y la hermana de ésta. Preguntada por uno de los colaboradores del espacio en pleno directo, la esposa de José María Almoguera ha sido tajante en su respuesta: “Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Paso de esta gente”.

Como no podría ser de otra forma, esta sentencia ha caído como una bomba certera en Carmen Borrego y Terelu Campos. Era esta última la que atajó rápidamente la cuestión, preguntándose a quién se refiere al denominarlas de tan despectiva manera: “¿Y quién es esta gente? ¿La madre de su marido? ¿La abuela de su hijo? ¿La tía abuela de su hijo?”, se mostraba muy enfadada Terelu, que durante la noche de este viernes se mostró especialmente dura a la hora de valorar las acciones de su sobrino. Mientras que la madre intentaba apaciguar las aguas y mostrar su firme deseo que todo se arregle y pueda recuperar el contacto con su vástago, la hermana ponía los puntos sobre las íes, incluso sacando en ocasiones de quicio a la protagonista de esta trama.

Con todo ello, Carmen Borrego no quiso juzgar a su nuera, Paola Olmedo, y se limitó a dejar claro que quiere recuperar el cariño perdido de José María: “Es mi hijo y lo querré siempre y lo ayudaré siempre. Yo no voy a retirarle la mirada o el saludo a mi hijo si me lo cruzo por los pasillos de Telecinco y si lo hace él, yo me romperé por completo”. Aunque exprese su dolor en los platós de televisión, en respuesta a las exclusivas en el kiosco rosa, Carmen desea que todo se solucione en privado y sin contribuir al “fucking show” del que le acusa su hijo: “Me gustaría tener un encuentro con él en privado, pero sé que él no está preparado para esa conversación”. Algo que, por otro lado, añade más tensión a su relación, pues cabe destacar que comparten trabajo en ‘Así es la vida’, una frente a las cámaras en calidad de colaboradora como así hace su sobrina, Alejandra Rubio, mientras que José María Almoguera lo hace tras las cámaras, desde el control de mandos.